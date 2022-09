Sicilia, picchia il proprio cane e viene azzannato: 35enne in gravi condizioni

In Sicilia un cane ha azzannato il proprio padrone in seguito a violenze subite dall'uomo. Per il 35enne è stato necessario l'intervento con l'elisoccorso per le gravi ferite riportate.

Un cinquantenne è stato attaccato dal proprio cane, su una spiaggia di Porto Empedocle, vicino al lido Marinella nell’Agrigentino ed è rimasto gravemente ferito. La vicenda sembra aver avuto inizio proprio dal padrone che in spiaggia aveva avuto dei comportamenti violenti nei confronti del cane, che a sua volta ha reagito, azzannandolo in varie parti del corpo.

A dare l’allarme alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena e hanno prestato soccorso all’uomo. Sul posto si è recata anche la polizia in aggiunta all’elisoccorso del 118 che ha prelevato l’uomo direttamente dalla spiaggia e lo ha trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo. Il cane è un esemplare di razza chow chow e avrebbe provocato gravi ferite al 35enne che lo aveva picchiato provocando la reazione aggressiva.