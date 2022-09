Bonus trasporti 2022 utilizzabile anche a Catania: come usufruirne

Bonus trasporti: via alle domande. L'incentivo può essere utilizzato anche per i servizi di trasporto attivi a Catania e provincia. Le procedure indicate.

Bonus trasporti 2022: attivo già da ieri, 1 settembre, la piattaforma tramite cui presentare domanda per ottenere il contributo con valore massimo di 60 euro.

Il bonus potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L’incentivo potrà, ovviamente, essere utilizzato anche da chi usufruire dei mezzi pubblici per spostarsi dentro Catania e in provincia. Le aziende di trasporto locali hanno già reso nota la procedura per ottenerlo e utilizzare il bonus.a

Bonus trasporti: come usarlo per un abbonamento FCE

Tramite la propria pagina Facebook ufficiale, la Ferrovia Circumetnea- Metropolitana di Catania ha riferito la procedura da seguire per ottenere il contributo da sfruttare per un loro abbonamento.

Nello specifico, è da lunedì 5 settembre 2022 che chi è in possesso del voucher “Bonus Trasporti” potrà utilizzarlo per l’acquisto di abbonamenti mensili, pluri-mensili o annuali per i servizi di trasporto pubblico locale, urbani o extraurbani, erogati da Ferrovia Circumetnea.

Per farlo, nell’ambito della procedura di richiesta del voucher tramite la piattaforma del Ministero, si dovrà selezionare l’operatore “GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA”. Si tratta di un passaggio fondamentale: di fatto, nel caso in cui si selezionasse un altro operatore, non sarebbe più possibile procedere ad un cambio.

Dopo aver ottenuto il voucher, per acquistare l’abbonamento, bisognerà recarsi esclusivamente presso la biglietteria della stazione Catania Borgo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

“Il voucher – ricorda la nota FCE – va richiesto entro il 31 dicembre 2022, va speso entro lo stesso mese nel quale viene rilasciato e non si può applicare ad abbonamenti acquistati prima di settembre 2022″.

Le regole per l’utilizzo con AMTS

Il bonus potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di un abbonamento AMTS. In questo caso, al momento della procedura bisognerà selezionare come operatore “AMTS Catania SpA”.

Gli abbonamenti vanno acquistati esclusivamente recandosi all’ufficio abbonamenti di AMTS sito in via Plebiscito 747 nei giorni di martedì (solo di mattina) dalle ore 08:00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

I dettagli sul bonus

Non guasta ricordare che il bonus può essere richiesto fino al 31 dicembre 2022 collegandosi al sito del Ministero del Lavoro. Possono aderire tutte le persone fisiche con un reddito entro i 35.000 euro (con riferimento all’anno 2021).

Si ricorda che il contributo ha un valore massimo di € 60,00 ed è spendibile per l’acquisto di un solo abbonamento.