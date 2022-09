Catania, lavori tra Nesima e Tangenziale: “Restituiamo decoro e sicurezza”

Da qualche giorno si procede con dei lavori che riguardano lo snodo Nesina-Tangenziale. Le dichiarazioni dell'Assessore Falcone.

Sono iniziati lunedì scorso i lavori di manutenzione e risanamento del tratto di viale Felice Fontana, tra la rotatoria di Nesima e la Tangenziale etnea. Marco Falcone, Assessore regionale alle Infrastrutture, ha commentato gli interventi.

“Restituiamo decoro e sicurezza a uno snodo fondamentale per transitare in entrata o in uscita da Catania, dopo che per lunghi anni l’arteria era rimasta in abbandono – ha dichiarato Marco Falcone – . Anche in questo caso, come già fatto per tante altre strade nel resto della Sicilia, la Regione è intervenuta per porre rimedio alle carenze di lunga data, in accordo con l’Anas e i due Comuni competenti per il tratto, Catania e Misterbianco”.

Si è occupato dell’intervento il Dipartimento regionale tecnico mentre il finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ammonta a 150 mila euro. Nelle scorse ore l’Assessore Falcone ha eseguito un sopralluogo presso il cantiere, accompagnato anche dal primo cittadino di Misterbianco Marco Corsaro.

Forniti dettagli anche in merito alle tempistiche.

“La ripavimentazione di oltre un chilometro di bretella, percorsa da migliaia di persone al giorno – ha precisato Falcone – , si concluderà nei prossimi quindici giorni“.

“La ripavimemntazione ripristinerà un dignitoso biglietto da visita per Catania – ha concluso l’Assessore – e si inserisce in un complessivo risanamento della zona che vedrà la luce nei prossimi mesi, grazie all’impegno della Regione e dei Comuni di Misterbianco e Catania”.