Meteo Sicilia, temperature in aumento: le previsioni

Meteo Sicilia: ancora alte temperature in tutta l'Isola che tenderanno ad alzarsi lievemente durante il weekend. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: alte temperature in arrivo in tutta l’Isola questo fine settimana. Infatti, gli ultimi giorni di estate regaleranno sole e caldo con temperature che toccheranno i 37 gradi. Inoltre, la protezione civile siciliana ha emanato un bollettino per la giornata di oggi con allerta arancione per rischio incendi in tutte le province siciliane a causa delle elevate temperature che stanno colpendo ancora una volta tutta la Sicilia. Di seguito, andremo ad analizzare, nello specifico, le temperature nelle varie province siciliane.

Meteo Sicilia: le previsioni

La giornata di oggi sarà caratterizzata da temperature che avranno una massima di 36 gradi e una minima di 15. Tuttavia, Siracusa è la provincia più calda con una massima di 36 e un minima di 15. Nelle altre province, invece, le temperature saranno intorno ai 32/33 gradi per la giornata di oggi.

Domani, invece, le temperature saranno pressoché simili alla giornata odierna con una massima di 36 gradi sempre nella provincia di Siracusa e stabili anche nelle altre province siciliane. Le temperature più alte saranno invece raggiunte domenica con una massima di 38 nella provincia di Siracusa.

Meteo Catania

Il meteo sicilia per la provincia di Catania sarà caratterizzato da un aumento delle temperature durante tutto il resto della settimana. Nella giornata di oggi, infatti, la temperatura massima sarà di 35 gradi e la minima di 23 durante la notte. Domani, ci sarà un lieve calo nella provincia di Catania e infatti la massima sarà di 34 gradi con una minima di 26.

Tuttavia, durante il resto della settimana nella provincia etnea le temperature saranno pressoché stabili poiché rimarranno sempre costanti intorno ai 36/37 gradi e tenderanno a scendere anche di 10 gradi durante la notte. Quindi, potremmo dire che il mese di agosto si concluderà nel miglior dei modi per gli amanti dell’estate e del mare poiché grazie a tali temperature si potrà ancora approfittare di trascorrere il weekend in spiaggia all’insegna del relax.