Aeroporto Catania: disagi, ritardi e dirottamenti per maltempo

L'aeroporto di Catania ha reso noto che si potrebbero verificare disagi e ritardi ai voli in partenza e in arrivo a Fontanarossa per il maltempo in atto sulla provincia etnea.

Sulla città di Catania e sulla provincia etnea sono in corso da diverse ore temporali, forti piogge e tempeste di fulmini. Infatti, per la giornata odierna è stato lanciato un avviso per allerta gialla dalla Protezione Civile, che sembra sia destinato a prolungarsi per la giornata di domani.

A causa del maltempo potrebbero verificarsi diversi disagi e ritardi anche all’Aeroporto di Catania per voli in arrivo e in partenza: questo è quanto è stato comunicato tramite un avviso della pagina Facebook ufficiale dello scalo di Fontanarossa. Inoltre, la pagina Facebook “Sicilia in Volo” ha già reso noti che sono in corso i primi dirottamenti da Catania verso gli aeroporti di Comiso e Palermo.