Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali: piogge e temperature in calo nell’Isola

Meteo Sicilia, prevista allerta gialla per la giornata di oggi. Inoltre, le temperature sono in calo e sono previste piogge nel corso dell'inizio di settimana in varie parti dell'Isola.

Meteo Sicilia: nelle scorse ore la Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso riguardo la giornata di oggi 22 agosto 2022. Secondo quanto riportato, tutta l’Isola ha un livello d’allerta gialla, perché sono previste precipitazioni ed un calo delle temperature: ecco le previsioni meteo.

Meteo Sicilia, le previsioni di lunedì 22 agosto

Nella giornata di lunedì 22 agosto si segnala un’allerta gialla in Sicilia in quanto potrebbero verificarsi temporali in tutta l’Isola. Infatti, dalle previsioni meteo si segnalano nubi sparse in Sicilia con qualche pioggia sporadica e a Catania è prevista una minima di 24 gradi ed un massima di 32 gradi. Inoltre, si prevede pioggia anche a Palermo dove è prevista una minima di 24 gradi ed una massima di 29 gradi.

La provincia più fredda della Sicilia sarà Enna, con una minima di 15 gradi ed una massima di 27 gradi, mentre a Siracusa è prevista una minima di 22 gradi ed una massima di 33 gradi con piogge e cielo nuvoloso.

Meteo Sicilia, le previsioni di martedì 23 agosto

Anche per la giornata del 23 agosto la situazione non dovrebbe variare. Infatti, sull’Isola sono previste piogge e numerosi nuvoloni: a Catania è prevista una temperatura minima di 22 gradi ed una massima di 31 gradi, anche nel capoluogo etneo sono previste piogge e schiarite. Situazione simile a Siracusa, dov’è prevista una minima di 21 gradi ed una massima di 32 gradi.

A Palermo è prevista una temperatura minima di 24 gradi ed una massima di 30 gradi, e anche nella giornata del 23 agosto la città più fredda rimane Enna, con una temperatura minima di 14 gradi ed una massima di 27 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni di mercoledì 24 agosto

Anche per quanto concerne la giornata del 24 agosto sono previste schiarite e precipitazioni su gran parte dell’Isola: a Catania è prevista una temperatura minima di 22 gradi ed una massima di 32 gradi con piogge e schiarite, mentre a Messina è prevista una temperatura minima di 23 gradi ed una massima di 29 gradi con nubi sparse.

A Palermo è prevista una temperatura minima di 23 gradi ed una massima di 30 gradi, a Ragusa invece è prevista una minima di 16 gradi ed una massima di 31 gradi. Infine, anche per il 24 agosto, la città più fredda rimane Enna con una temperatura minima di 13 gradi ed una massima di 24 gradi.