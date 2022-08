Lavoro Catania: posizioni aperte in Lidl, Primark e Ikea

Lavoro Catania: quali nuove opportunità vi sono per coloro i quali, abitando nella provincia etnea, cercano un nuovo impiego? Ecco le offerte proposte da Ikea, Lidl e Primark.

Lavoro Catania: ogni giorno è un buon giorno per cercare una nuova opportunità lavorativa oppure, ancora, per andare alla ricerca di un impiego diverso dal proprio, con l’obiettivo di far progredire la propria carriera e il proprio curriculum. Per la provincia etnea, sono molteplici le offerte di lavoro proposte da diverse aziende: eccone alcune.

Lavoro Catania: l’offerta di Primark

Primark, colosso irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento, cura della persona e della casa, è approdato anche in Sicilia: diversi mesi fa, presso il centro commerciale Centro Sicilia, sito a Misterbianco, ha aperto il negozio più grande del Sud Italia. Come tale, ha permesso a moltissimi in cerca di lavoro di trovarne uno; ancora adesso, tuttavia, l’azienda cerca per la sede di Catania nuovi addetti alle vendite.

Come spiegato nell’annuncio dell’azienda, “i nostri addetti alle vendite sono il cuore del nostro business e svolgono un ruolo fondamentale per il successo dei nostri store, promuovendo le vendite, aumentando la redditività e, soprattutto, fornendo un eccellente servizio clienti”. Per il negozio catanese, si cercano 20 nuovi candidati da inserire part-time. Ad essi, Primark richiede flessibilità, capacità di apprendimento e di teamwork, atteggiamento positivo, attitudine al servizio clienti; è preferibile, infine, l’esperienza nel campo del commercio al dettaglio.

Lavoro Catania: posizioni aperte in Lidl

Lidl, nota catena di supermercati di origine tedesca, ha aperto diverse posizioni di lavoro per alcune delle diverse sedi presenti nel territorio catanese. Più in particolare, si ricercano le figure di:

Store Manager, Sales Analyst, Area Manager, inoltre candidati al Graduate Program Generazione Talenti per le sezioni Logistica e Vendita, tutti da inserire presso la sede regionale sita in Contrada Cubba, a Misterbianco ;

; un team composto da Assistant Store Manager, Addetti Vendite, Addetti Vendite per 8 ore domenicali, Operatori di Filiale, che accoglierà i clienti al momento dell’apertura della nuova sede in Corso Sicilia, a Catania ;

; un team composto da Assistant Store Manager, Addetti Vendite, Addetti Vendite per 8 ore domenicali, Operatori di Filiale, da inserire al momento dell’apertura del nuovo store sito in Corso Italia, a Paternò.

Per maggiori informazioni sui requisiti, si rimanda alla sezione “lavoro” di Lidl Italia.

L’offerta di Ikea

Ikea, colosso svedese specializzato nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, è alla ricerca, per la sua sede di Catania, di:

un Trainee Goods Flow Team Leader , al quale viene richiesta esperienza nella gestione di team, una buona esperienza nei campi della logistica e delle relazioni coi clienti, il saper comunicare in inglese e in italiano, infine ottime skills comunicative;

, al quale viene richiesta esperienza nella gestione di team, una buona esperienza nei campi della logistica e delle relazioni coi clienti, il saper comunicare in inglese e in italiano, infine ottime skills comunicative; un Kitchen Production Manager, al quale si richiedono l’esperienza nella conduzione di un’attività di ristorazione ad alto volume, un buon livello sia di italiano che di inglese, scritto e orale, infine esperienza in un ambiente in cui ci si rapporta alla clientela.

Per maggiori informazioni, infine, si rimanda alla sezione Jobs di Ikea.