Lavoro Sicilia: Eurospin, Decathlon e Penny Market cercano personale nell'Isola per diverse posizioni e profili. Tutte le informazioni in merito a candidatura e requisiti.

Lavoro Sicilia: Eurospin, Decathlon e Penny Market sono alla ricerca di unità per farle entrare a far parte del loro staff nei punti vendita sul territorio siciliano. Si tratta di un’ottima opportunità per quanti ricercano subito lavoro Sicilia, in quanto i profili ricercati sono vari e permettono l’accesso a candidati molto differenti. Inoltre, per chi preferisce lavorare all’interno della propria regione, queste offerte di lavoro prevedono l’impiego nei punti vendita siciliani delle aziende. Ecco tutte le informazioni più importanti riguardo le offerte lavoro Sicilia.

Lavoro Sicilia: Eurospin

La prima delle aziende che al momento offre delle posizioni di lavoro Sicilia è Eurospin. Si tratta di un noto gruppo della grande distribuzione e in questo periodo è alla ricerca di personale in tutta Italia per le sue sedi. In particolare, tra le ultime posizioni al momento aperte in Sicilia si segnalano le seguenti:

Addetto al reparto Macelleria – Trapani ;

; Addetto al reparto Macelleria – Enna.

Trattandosi della stessa posizione, anche se per due punti vendita differenti, i requisiti sono i medesimi, vale a dire i seguenti:

Comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o aziende alimentari;

È necessaria una buona conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici);

e delle loro caratteristiche e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici); Costituiscono requisiti indispensabili passione per il prodotto, proattività, precisione, la predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente, massima serietà, flessibilità;

Disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Per potersi candidare e per ulteriori informazioni, si suggerisce di visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale Eurospin, accedendo all’annuncio di lavoro al quale si è interessati.

Offerte lavoro Sicilia: Decathlon

Anche Decathlon è alla ricerca di personale da inserire nel suo staff dei punti vendita siciliani. In particolare, si tratta di una posizione per il negozio di Ragusa e una per quello di Melilli (SR). In entrambi i casi, si ricerca un Sales Assistant, ma nel caso del punto vendita di Melilli, l’unità sarà inserita nel reparto Running.

In entrambi i casi non sono definiti dei requisiti specifici, se non avere una passione per lo sport e per il commercio, oltre ad una predisposizione al rapporto con la clientela e all’interesse per l’esperienza nella vendita di articoli sportivi. Tuttavia, per quanto riguarda la posizione di Melilli, si richiede che l’unità pratichi regolarmente Running e altri sport acquatici, che sia curiosa, intraprendente e concreta e che conosca l’inglese al livello base.

Per ulteriori informazioni e per presentare la propria candidatura per un’offerta, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.

Lavoro Sicilia: Penny Market

Infine, anche Penny Market è alla ricerca di personale per i propri punti vendita siciliani. Nello specifico, le offerte di lavoro consistono in due stage da Addetto Vendita, uno per il negozio di Floridia (SR) e uno per il punto vendita di Marsala (TP).

In entrambi i casi si offre un inserimento iniziale con stage di 6 mesi, e si propone l’affiancamento al personale esperto nei negozi, per imparare a relazionarsi con i Clienti e comprendere le dinamiche di funzionamento della Grande Distribuzione.

Non sono esplicitati dei requisiti specifici, se non la volontà di imparare, crescere e la determinazione. Anche in questo caso, per candidarsi è necessario visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Penny Market e compilare il form online relativo all’offerta di lavoro alla quale si è interessati.