Concorso Agenzia delle Dogane: è stato aggiornato e pubblicato il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 con l’obiettivo di reclutare 2000 persone mediante concorso pubblico tra diplomati e laureati.

Concorso Agenzia delle Dogane: assunzioni 2024, 2025, 2026

In base al piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026, l’agenzia delle dogane prevede di assumere le seguenti figure:

Assunzioni 2024: è previsto l’inserimento di 564 funzionari tramite concorso pubblico e di altri 112 funzionari tramite scorrimento della graduatoria. Si aggiungono 59 assistenti, reclutati con nuove procedure o graduatorie esistenti, e 12 dirigenti. L’ADM assume inoltre 74 unità appartenenti alle categorie protette.

Assunzioni 2025: sono previste altre 163 posizioni per funzionari e 381 per assistenti, tramite nuovi concorsi o scorrimenti di graduatoria. Saranno inseriti anche 15 dirigenti tramite il corso-concorso SNA e altre procedure.

Assunzioni 2026: per il terzo anno, sono in programma 366 posti per funzionari, 294 per assistenti e 13 per dirigenti. Questi verranno selezionati con modalità concorsuali e altre procedure previste

Con questa pianificazione, l’ADM mira a coprire le carenze di personale nelle diverse aree per migliorare l’efficienza del servizio pubblico.

Concorsi Agenzia delle Dogane: requisiti

Per partecipare al concorso e ricoprire una tra le figure professionali ricercate, occorre possedere il diploma di maturità oppure una laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale. Inoltre, ciascuna figura richiede delle peculiarità specifiche che saranno visionabili una volta pubblicati i bandi.

Concorsi Agenzia delle Dogane: modalità d’esame e come prepararsi

I concorsi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il triennio 2024-2026 seguiranno il nuovo regolamento delle selezioni pubbliche, introdotti dall’ultima riforma dei concorsi pubblici, includendo prove di inglese e informatica. Inoltre, la struttura dell’esame potrà comprendere una prova preselettiva (se richiesta dal numero di candidati), una prova scritta, una valutazione dei titoli e una prova orale.

Per prepararsi all’esame occorre dotarsi di manuali specifici che saranno pubblicati prossimamente a seguito dell’uscita del bando. Tuttavia, chi intende partecipare può iniziare a prepararsi consultando manuali già disponibili per le precedenti selezioni.

Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti sui concorsi e confrontarsi con gli altri candidati mediante il gruppo Telegram dedicato e creato dall’Agenzia delle Dogane.

I bandi saranno pubblicati nella pagina ufficiale dell’Agenzia e sul portale inPA per il reclutamento pubblico.

Nuove assunzioni per colmare le carenze di personale

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) definisce l’organico a 12.540 unità. Tuttavia, a giugno 2024, l’Agenzia conta solo 10.106 dipendenti, mostrando una carenza di 2.434 unità, per lo più tra funzionari, assistenti e operatori. Per colmare i posti vacanti, l’Agenzia fa ricorso a nuovi concorsi e avviare procedure di mobilità a partire dal 2025 per porre rimedio alle criticità di specifiche realtà territoriali.

Le assunzioni previste saranno a tempo indeterminato seguendo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.