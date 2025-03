Concorso collaboratori Arpa: L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia (Arpa Sicilia) ha bandito un concorso pubblico per la selezione di tre collaboratori tecnici professionali (CPT) da destinare a progetti di ricerca di rilevanza nazionale.

Arpa, i progetti di ricerca coinvolti

Le risorse selezionate lavoreranno presso la Direzione Generale di ARPA Sicilia, con sede a Palermo, e saranno coinvolte in tre progetti di ricerca:

Genesis ATI – promosso dal Ministero della Salute; ResilIO – supportato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; DARE – coordinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

I contratti previsti avranno durata fino al 31 dicembre 2026.

Concorso collaboratori Arpa: requisiti di partecipazione

Per accedere alla selezione, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti generali:

Cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea;

Maggiore età e non superamento del limite per il collocamento a riposo d'ufficio;

Idoneità fisica all'impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali ostative all'assunzione in una Pubblica Amministrazione;

Regolarità rispetto agli obblighi di leva (se previsti);

rispetto agli obblighi di leva (se previsti); Conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche di base. (Conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana).

Inoltre, è necessario possedere un titolo di studio specifico per ciascun progetto:

1. Progetto Genesis ATI:

Laurea; Ingegneria Informatica, Industriale, Nucleare, per l’Ambiente e il Territorio, delle Telecomunicazioni o Biomedica

2.Progetto ResilIO:

Laurea; Ingegneria Informatica, Industriale, Nucleare o delle Telecomunicazioni.

3. Progetto DARE:

Laurea; Ingegneria Informatica, Matematica e Informatica o Statistica.

Concorso collaboratori Arpa: Fasi della selezione e materie d’esame

La selezione prevede la valutazione dei titoli e una prova orale, durante la quale verranno testate le conoscenze dei candidati su:

Strumenti di produttività informatica;

Linguaggi di programmazione e sviluppo software;

Algoritmi di Machine e Deep Learning;

Tecnologie di Intelligenza Artificiale;

Sistemi di rappresentazione cartografica GIS;

Soluzioni di Cybersicurezza.

Organizzazione di ARPA Sicilia, sistema SNPA e normativa di settore

Lingua inglese (lingua italiana per i candidati con diversa cittadinanza).

Per i candidati del Progetto ResilIO, saranno valutate anche competenze aggiuntive: architetture software, ambienti di virtualizzazione, tecnologie di rete IP e architetture server e storage.

Concorso collaboratori Arpa: modalità di candidatura

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online attraverso il Portale inPA entro il 25 marzo 2025. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

La partecipazione al concorso richiede il pagamento di una tassa di 10 euro.

L’elenco degli ammessi, il diario della prova orale e la sede di svolgimento verranno comunicati con almeno 15 giorni di anticipo tramite pubblicazione sul Portale inPA e sul sito ufficiale di ARPA Sicilia.

Un’occasione per giovani professionisti

Il concorso indetto da ARPA Sicilia rappresenta un’importante opportunità per i laureati in discipline tecniche e scientifiche, permettendo loro di entrare a far parte di un contesto altamente specializzato e di lavorare a progetti innovativi con un impatto concreto sul territorio Siciliano.

Per ulteriori dettagli sul bando in uscita clicca qui.