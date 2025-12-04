ARPA Sicilia 2025: entro il 5 dicembre 2025 sarà possibile candidarsi per il nuovo concorso per collaboratori tecnici, proposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente (ARPA) della Sicilia. Si ricercano cinque laureati per ricoprire il posto di lavoro come Collaboratore Tecnico Professionale. Di seguito vengono elencate tutte le informazioni necessarie.
ARPA Sicilia 2025: requisiti
Per poter candidarsi al nuovo concorso ARPA Sicilia 2025, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
- età non inferiore alla maggiore età e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
- non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- i candidati dovranno essere in possesso di Lauree magistrali o Lauree Specialistiche, vecchio ordinamento o Lauree Triennali, nelle seguenti classi: ingegneria civile, ambientale, edile, della sicurezza, scienze agrarie, scienze ambientali, scienze geologiche, Scienze forestali, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
ARPA Sicilia 2025: le selezioni
In base al numero delle domande presentate, l’amministrazione può avvalersi del diritto di attuare una prova preselettiva riservata ai candidati.
La selezione è formata da una prova scritta e di una prova orale che si concentreranno sulle seguenti materie:
- Elementi di project management per la ricerca;
- Nozioni sulle principali leggi in materia di tutela ambientale;
- Principi di base della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Conoscenza di base della lingua inglese;
- Monitoraggio ambientale;
- Sistemi GIS e modellazione territoriale;
- Progettazione sostenibile e valutazione ambientale;
- Analisi dati territoriali.
Presentazione della domanda
Per poter partecipare al concorso bisogna versare una tassa dal costo di dieci euro, non rimborsabile. Attraverso il Portale inPA sarà possibile inviare le domande di ammissione al concorso per collaboratori tecnici, entro il giorno 5 dicembre 2025.
Bisogna essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.