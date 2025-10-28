Lavoro Sicilia: l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Sicilia ha annunciato la apertura di nuovi concorsi volti al reclutamento di ben sei collaboratori tecnici professionali da inserire presso le proprie sedi a tempo indeterminato. Si tratta di un imperdibile opportunità per tutti i laureati che desiderano entrare a far parte di un ente impegnato nella tutela dell’ambiente e nella gestione delle risorse naturali. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Lavoro Sicilia, le posizioni aperte in ARPA

L’ARPA Sicilia ha indetto due concorsi finalizzati a coprire:

n. 3 posti di Collaboratori Tecnici Professional i – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, da dedicare alle attività di campionamento, misura, analisi, elaborazione e restituzione dei dati, raccolti nell’ambito delle campagne di monitoraggio previste dall’Accordo Operativo MASE – ARPA Costiere Attuativo dell’art. 11 Programmi di Monitoraggio Strategia Marina. I nuovi lavoratori saranno impiegati nelle attività di Monitoraggio delle variabili chimico – fisiche e input di nutrienti e nelle attività di Analisi delle microplastiche (identificazione e conteggio di frammenti attraverso analisi allo stereo microscopio e/o caratterizzazione chimica con microspia FT-IR e/o GC-MS). In questo caso le sedi di lavoro saranno due: n2 a Palermo e n. 1 presso il Laboratorio di Ragusa .

i – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, da dedicare alle attività di campionamento, misura, analisi, elaborazione e restituzione dei dati, raccolti nell’ambito delle campagne di monitoraggio previste dall’Accordo Operativo MASE – ARPA Costiere Attuativo dell’art. 11 Programmi di Monitoraggio Strategia Marina. I nuovi lavoratori saranno impiegati nelle attività di Monitoraggio delle variabili chimico – fisiche e input di nutrienti e nelle attività di Analisi delle microplastiche (identificazione e conteggio di frammenti attraverso analisi allo stereo microscopio e/o caratterizzazione chimica con microspia FT-IR e/o GC-MS). In questo caso le sedi di lavoro saranno due: n2 a e n. 1 presso il Laboratorio di . n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (CPT) con mansioni di Ingegnere / Statistico / Informatico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari da destinare alle attività previste dalla Convenzione tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente e ARPA Sicilia necessarie all’aggiornamento dell’Inventario delle Emissioni (sorgenti puntuali, lineari, areali e diffuse) su tutto il territorio regionale per gli anni 2021, 2023 e 2025 e alla revisione della zonizzazione approvata con Decreto Assessoriale 97/GAB del 25/06/2012. In questo caso la sede di lavoro sarà quella di Palermo.

Lavoro Sicilia, requisiti richiesti

oltre consueti requisiti richiesti per qualsiasi concorso pubblico saranno inoltre richiesti dei requisiti specifici. Per la figura di collaboratore tecnico professionale- attività nell’ambito delle campagne di monitoraggio saranno richieste:

laurea di primo ciclo appartenente alle Classi L-27 Scienze e tecnologie chimiche o L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, o lauree a queste equiparate;

esperienza nell’uso di apparecchiature quali spettrofotometri UV-VIS, spettrometri FT-IR, gas cromatografi con rivelatori di massa (GC-MS), cromatografi liquidi con rivelatori di massa (LC-MS).

Per la figura di collaboratori tecnico professionali- attività per l’aggiornamento dell’inventario delle missioni, saranno richieste:

lauree magistrali (LM) o specialistiche (S) o di vecchio ordinamento (DL) in: Ingegneria chimica (LM22) – (27/S), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM35) – (38/S), Ingegneria energetica e nucleare (LM30) – (33/S), Ingegneria informatica (LM32) – (35/S), Scienze statistiche (LM82) – (90/S), Informatica (LM18) – (23/S) o titoli equipollenti;

iscrizione all’Albo professionale se previsto.

Lavoro Sicilia, le prove da superare

In caso in cui le domande saranno elevate, i candidati dovranno affrontare una prova preselettiva volta ad accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.

Il concorso per collaboratori tecnici professionali per attività nell’ambito delle campagne di monitoraggio si espleta mediante la valutazione dei titoli con un massimo di 30 punti e un colloquio con un massimo di 40 punti. Per la selezione di collaboratori tecnici professionali per l’aggiornamento dell’inventario delle emissioni prevede invece una prova scritta (massimo 40 punti) e una prova orale (massimo 30 punti).