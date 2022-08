Festa Sant’Agata agosto 2022: il programma degli eventi

Festa Sant'Agata agosto 2022: si attende un fitto programma di eventi in occasione delle celebrazioni per la patrona di Catania. Ecco la lista dei principali appuntamenti da ricordare.

Mancano ormai pochi giorni alla Festa di Sant’Agata d’Agosto per l’anno 2022, celebrazione tanto attesa dai tanti fedeli catanesi e non solo. Infatti, dopo la pubblicazione del piano di sicurezza da mettere in pratica per il prossimo 17 agosto, è stato reso pubblico il programma dettagliato con gli eventi da seguire. Tuttavia, si rimane in attesa riguardo alla logistica legata al percorso, in merito al quale si avranno notizie nei prossimi giorni. Di seguito la lista degli appuntamenti da non perdere per la festa di Sant’Agata d’agosto.

Venerdì 12 Agosto – Festa di S. Euplio

Ore 7:30 – 10:00 – Sante Messe in Cattedrale;

Ore 9:00 Traslazione del braccio reliquiario di Sant’Euplio dalla Cattedrale al sito dell’antica chiesa a lui dedicata in piazza della Borsa: preghiera e benedizione con la reliquia del Santo;

Ore 17:30 – Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 18:00 – Santa Messa solenne con la partecipazione dei Diaconi dell’Arcidiocesi, presiede il rev.mo mons. S. E. Mons. Arcivescovo.

Lunedì 15 Agosto – Solennità dell’Assunzione di Maria al cielo

Basilica Cattedrale – Sante Messe alle ore:

8:00;

9:30;

11:00 (solenne);

18:00.

Martedì 16 Agosto

Ore 7:30 – Nella cappella di Sant’Agata esposizione dell’insegne reliquia del Velo e celebrazione della Santa Messa;

Ore 10 – Santa Messa;

Ore 17:30 – Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 18 – Santa Messa solenne presieduta dal Parroco della Cattedrale;

Ore 19 – Processione col Velo di Sant’Agata col seguente itinerario: Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza San Placido, via Porticello, via Dusmet, dinanzi alla “fontanella di Sant’Agata”, sosta si preghiera e riflessioni.

Mercoledì 17 Agosto

Memoria dell’896° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di S. Agata da Costantinopoli

Sante Messe in Cattedrale alle ore:

7:30;

9:00;

10:00;

11:00;

12:00;

13:00;

15:00;

16:00;

17:00.

Inoltre, sono previsti ulteriori appuntamenti:

Ore 8:00 – Apertura del sacello e traslazione dell’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata;

Ore 10:00 – Santa Messa solenne presieduta dal re.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi;

Ore 18 – Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 19 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città;

Ore 20:30 – Processione con le Reliquie della Santa Patrona col seguente itinerario: piazza Duomo, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo.

Giovedì 18 Agosto

Solennità della dedicazione della Basilica Cattedrale.

Ore 18:00 Santa Messa solenne presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo.