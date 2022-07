Lavoro Costa Crociere, selezioni in corso: requisiti e scadenze

Lavoro Costa Crociere, la nota compagnia di navigazione ha indetto nuove selezioni per lavorare a bordo di una nave della nota azienda turistica: tutte le info in merito.

Lavoro Costa Crociere: la maggiore compagnia turistica italiana ha aperto una selezione volta all’assunzione di cuochi di bordo.

Lavoro Costa Crociere: i profili richiesti

La figura professionale che si ricerca, oltre ad aver maturato anche una breve esperienza nel settore cucina, deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e dovrà preparare quotidianamente pasti per i clienti della nave, con conoscenze di base per la realizzazione di portate varie e di qualità.

I requisiti

Trattandosi del settore turistico, per i candidati è indispensabile:

la conoscenza della lingua italiana a livello avanzato in lettura, scrittura e parlato;

in lettura, scrittura e parlato; la conoscenza della lingua inglese a livello pre-intermedio lettura, scrittura e parlato;

Si richiede, altresì:

conoscenza del pacchetto Office;

capacità di problem solving;

buone capacità organizzative;

buone capacità di gestione dello stress;

disponibilità a trasferte.

Inoltre, per potersi imbarcare, si segnala che è necessaria la seguente documentazione: Certificato HACCP PSSR – Personal Safety and Social Responsability (D.M. 19/6/2001) Sopravvivenza e salvataggio in mare (D.D. 2 maggio 2017) Antincendio di base – Firefighting Training Course Basic (FFB) (D.D. 02 maggio 2017) Primo soccorse elementare – Elementary First Aid (D.D. del 28 dicembre 2009) Corso Security Awareness IMO M.c. 3.27 Corso Crowd Management Reg.V/2 Par. 6,7.

Sede di lavoro

I futuri cuochi verranno impiegati a bordo di una nave della flotta Costa Crociere le cui rotte di riferimento previste sono: Mediterraneo, Nord Europa, Dubai. Il viaggio per raggiungere la nave e, sulla stessa nave, vitto e alloggio saranno a carico dell’azienda.

Contratto di lavoro

Il gruppo Costa Crociere, per quanto riguarda la suddetta posizione da cuoco di bordo, prevede contratti di lavoro marittimo a tempo determinato dalla durata di un massimo 5 mesi a tempo pieno. Tale periodo potrà essere prorogato o ridotto di 30 giorni da parte dell’armatore per esigenze aziendali.

Scadenze

Imminente è la scadenza: entro e non oltre domani, il 30 luglio 2022 sarà, infatti, la data ultima per poter partecipare a questa nuova opportunità lavorativa.

Modalità di candidatura

La domanda per potersi candidare in qualità di cuochi di bordo è esclusivamente online tramite il sito web ASPAL.