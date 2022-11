Lavoro Costa Crociere: le figure richieste

Costa Crociere è alla ricerca di diverse figure da assumere sulle proprie navi. Di seguito tutti i posti di lavoro disponibili e i requisiti richiesti.

Nuove opportunità di lavoro e stage in Costa Crociere. La nota azienda crocieristica seleziona varie figure in vista di assunzioni sulle navi da crociera e nel personale di terra. Inoltre offre interessanti opportunità di formazione e lavoro per i giovani. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare in Costa Crociere.

Le figure ricercate

Costa Crociere seleziona personale in vista di assunzioni sulle navi da crociera e per la copertura di posti di lavoro e stage in sede, presso l’headquarter di Genova. Le opportunità di lavoro Costa Crociere sono rivolte, generalmente, sia a candidati esperti che a personale a vari livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza.

Al momento Costa Crociere cerca le seguenti figure:

Adult Animator Cruise Staff;

Assistant Chief Adult Animator;

Assistant Inventory Officer;

Casaro;

Cashier Operator;

Casino Dealer;

Casino General Cashier;

Casino Host;

Commis de Cuisine;

Commus Pastry;

Crew Purser;

Customs & Immigration Purser;

Digital Assistant;

Digital Editor;

Disc Jockey;

Hospitality & Operation Manager;

Hospitality Operator;

Hotel Controller;

International Host / Hostess German, British, French, Spanish;

Light Technician;

Lounge Technician;

Manager;

Marketing & Cmmunication Manager;

Media Manager;

Nurse ;

; Nursery Caretaker;

Onboard HR Director;

Onboard Learning Officer;

Personal Cruise Consultant;

Photographer ;

; Ship’s Doctor;

Sound Technician;

Specility Barman;

Sport Instructor;

Tour Expert;

Tv Director;

TV Programmer;

Wine Sommelier;

Youth Animator Cruise Staff.

Durante l’anno Costa Crociere cerca personale anche in vista di assunzioni presso la sede centrale di Genova. Attualmente non sono disponibili posizioni aperte:

Business Analyst;

Business Processes & Data Governance Manager;

Care Team Specialist;

Commercial Intelligence & Reporting Analyst;

Financial Systems Governance Analyst;

Financial Systems Manager;

Head of IT Digital Channels;

HR Talent Acquisition & Development Manager;

Internal Control Specialist;

Junior Marketing Specialist – CRM & Loyalty team;

Pricing and Revenue Management Senior Analyst;

Risk Advisory & Assurance Services Senior Audit Consultant.

Le domande dovranno essere inviate tramite apposito form presente sul sito ufficiale dell’azienda.