Meteo Catania, nuova allerta “rossa” per ondate di calore: l’avviso

Meteo Catania, ancora temperature elevate: previsto per la giornata di oggi un "livello di allerta 3" per rischio ondate di calore. L'avviso nel dettaglio.

Meteo Catania: “bollino rosso” in merito al rischio ondate di calore per la giornata di oggi, 26 luglio. Per il capoluogo etneo resta alto anche il rischio di incendi. Di seguito tutti i dettagli trapelati dall’ultimo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia.

Previsioni meteo Catania: è “allerta rossa”

I prossimi giorni saranno caratterizzati da temperature molto elevate e da un alto rischio incendi. Nello specifico, per la giornata di oggi e di domani a Catania si prevede un livello 3 di rischio ondate di calore: si prevedono temperature massime percepite di 38 gradi.

Si tratta del livello di rischio più alto e, secondo quanto precisato all’interno dell’avviso della Protezione civile, indica “ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi). Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio“.

Preallerta rischio incendi

Previsioni poco confortanti anche sul fronte incendi. Per il Catanese, con riferimento al rischio incendi, vige per la giornata di oggi un livello di pericolosità media e uno stato di preallerta.

Rischio ancor più alto per altre zone della Sicilia. Nello specifico, per le province di Agrigento e Caltanissetta è indicata una pericolosità alta per rischio incendi.

Le temperature nelle altre province

Le temperature saranno, in ogni caso, elevate in tutta l’Isola. Anche per Palermo, ad esempio, è previsto un livello 3 per rischio ondate di calore, con temperature massime percepite di 37 gradi per la giornata di oggi e di 36 gradi per domani, 27 luglio.

Temperature relativamente più miti, invece, nella provincia di Messina. Per questa città, infatti, la Protezione Civile ha diramato un livello di allerta 1 per ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 36 gradi sia nella giornata di oggi che in quella di domani.

Si esplicita che il livello di allerta 1 è il livello di allerta più basso e indica “temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione”.

Di seguito il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia.