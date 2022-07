Meteo Sicilia, allerta “rossa” per ondate di calore: le città più a rischio

Meteo Sicilia: massimo livello di rischio ondate di calore per alcune province dell'Isola. Ecco i dettagli estrapolati dal nuovo avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: anche questa nuova settimana si apre all’insegna del caldo afoso. Ad indicarlo, già nelle scorse ore, il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Ecco la situazione nella diverse zone dell’Isola.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Ancora elevato il rischio di incendi in Sicilia. Secondo quanto esplicitato dall’ultimo avviso del Dipartimento della Protezione Civile, per tutte le province scattano per oggi (lunedì 25 luglio) uno stato di preallerta o uno di massima allerta: quest’ultimo è indicato con la dicitura “attenzione”. Le province colorate di rosso, dunque per cui per oggi è previsto il massimo livello di allerta sono:

Agrigento;

Caltanissetta;

Enna;

Messina;

Palermo;

Trapani.

Tre, invece, le province con “bollino arancione” per rischio incendi (stato di preallerta):

Catania ;

; Ragusa;

Siracusa.

Meteo Sicilia: rischio ondate di calore

Il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, al pari dei precedenti, fornisce anche informazioni in merito al rischio ondate di calore. Le città più a rischio sono Palermo e Messina.

Di fatto per Messina e Palermo scatta per la giornata di oggi (lunedì 25 luglio) il livello 3 di rischio, il più alto. Questo, secondo quanto precisato all’interno del bollettino, indica “ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi). Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio”.

A Palermo la temperatura massima percepita prevista è di 37 gradi mentre a Messina questa sale persino a 39 gradi.

E per quanto concerne le previsioni meteo Catania? Per il capoluogo etneo è previsto per oggi un livello 2 di rischio ondate di calore. Si fa riferimento, in particolare, a “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio“. La temperatura massima percepita che viene indicata in questo nuovo avviso per Catania è di ben 38 gradi.

Di seguito l’ultimo avviso del Dipartimento della Protezione Civile.