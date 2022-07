Sicilia prima regione per incendi: 6.534 gli interventi

Incendi Sicilia: la Sicilia è la regione più colpita dai roghi. Lo evidenziano i dati del Coem, che registra 6.534 interventi dei Vigili del fuoco.

La Sicilia sembra detenere il primato per il maggior numero di incendi con interventi da parte dei Vigili del fuoco. I dati sono stati resi noti dal Coem dei Vigili del fuoco, la comunicazione in Emergenza del ministero dell’Interno del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Secondo i numeri, in Sicilia, gli interventi effettuati sono stati 6.534. Tra le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi ci sono la Puglia (5.134), il Lazio (4.799), la Calabria (3.195), la Campania (2.730) e la Toscana (1.529).

In generale, in Italia, si contano circa 32.921 roghi in totale per incendi boschivi e di vegetazione in genere, con conseguenti interventi da parte dei Vigili del fuoco. Nelle operazioni di spegnimento sono stati impegnati quest’anno 141.566 vigili del fuoco; 53.587 mezzi, per un totale di 39.753 ore d’intervento.