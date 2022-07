Meteo Sicilia, nuova allerta “rossa” e “arancione”: a Catania picchi di 37° gradi

Diramato il bollettino dalla Protezione Civile per rischio incendio e ondata di calore: gli approfondimenti.

Diramato il bollettino per allerta ondate di calore e rischi incendio per il 22 luglio 2022 in tutta la Sicilia. Secondo quanto indicato nel bollettino, un promontorio derivante dalla robusta area di alta pressione posizionata tra Nord-Africa e penisola iberica, si estende dalla Sicilia al Mar Baltico.

In tale contesto, nei prossimi giorni domineranno condizioni di stabilità atmosferica, salvo locali fenomeni temporaleschi pomeridiani sui settori alpini di confine.

Allerta “rossa” a “arancione” in Sicilia

La protezione civile segnala diversi livelli di allerta per rischio incendio e ondata di calore: a Catania, Ragusa e Siracusa è stata dichiarata una preallerta di rischio incendio, al contrario delle altre province siciliane, Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Palermo, Messina ed Enna, dove il rischio è più alto.

Per quanto riguarda invece, il rischio ondata di calore, Catania, Messina e Palermo si collocano al primo livello di rischio; vi saranno quindi temperature elevate che non rappresentano però un rischio rilevante per la salute della popolazione. In particolar modo, domani 22 Luglio, a Catania, saranno percepiti massimo 37 gradi.