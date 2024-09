Meteo Sicilia: Il tempo nei prossimi giorni sarà sereno e caldo su tutta l’Isola. Le temperature più fresche dureranno poco, infatti durante la giornata di mercoledì ci sarà un nuovo aumento, che riporterà le temperature intorno ai 30 gradi. L’autunno è già iniziato e dovrebbe portare con sé temperature fredde e piogge, ma in Sicilia tutto questo sembra solo un miraggio. Sole splendente e temporali inesistenti. I prossimi giorni permettono, dunque, ancora di fare qualche passeggiata e bagno a mare. Di seguito le condizioni meteo giorno per giorno.

Meteo Sicilia, lunedì 30 settembre

La giornata di oggi ci riserva bel tempo e sole splendente su tutta l’isola. Le temperature saranno nella media e non ci saranno nuvole a coprire il cielo. Le città più calde sono Catania e Siracusa, entrambe con una massima di 28 gradi. Invece la città più fresca sarà Enna, con ben otto gradi in meno, qui si può dire che l’autunno sia realmente arrivato .Nel resto dell’isola le temperature sono simili a queste e non raggiungono i 30 gradi, il vento è moderato e debole. Nel complesso sull’isola le probabilità di pioggia sono molto basse e le nuvole non dovrebbero coprire il cielo, di cui protagonista sarà un sole splendente accompagnato da un modesto caldo.

Meteo Sicilia, martedì 1 ottobre

Ancora niente fresco per la giornata di martedì, che trascorrerà all’insegna di temperature alte e di cieli sereni. La città più calda sarà Siracusa con una massima di 29 gradi, un gradi in più rispetto alla massima della giornata precedente, ed invece la città più fresca sarà sempre Enna, che vedrà però le sue temperature rialzarsi a 24 gradi, invece dei 20 precedenti. Le temperature saranno, dunque, in rialzo su tutta l’isola dove tornerà il caldo. I venti saranno deboli e le possibilità di pioggia molto basse, quasi inesistenti.

Meteo Sicilia, mercoledì 2 ottobre

La giornata di mercoledì vedrà un drastico aumento delle temperature su tutta l’Isola. Catania e Siracusa saranno le città più calde con ben 31 gradi, mentre la più fresca Enna resta stabile sui 24 gradi. In generale, tutta l’isola vedrà un aumento delle temperature, che saranno tutte intorno ai 27/28 gradi. I venti saranno moderati e nessuna nuvola attraverserà il cielo. Dunque le temperature andranno ad aumentare, fino a raggiungere un picco nella giornata di mercoledì, che molto probabilmente sarà la più calda della settimana.