Meteo Sicilia: questo inizio settimana sarà caratterizzato da un’ondata di caldo intenso, con temperature massime che supereranno i 40 gradi in diverse zone dell’isola. A questo si aggiunge un elevato rischio incendi che interesserà gran parte del territorio regionale. si raccomanda quindi di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e di restare in ambienti freschi di idratarsi per prevenire colpi di calore. Di seguito le previsioni e dettaglio giorno per giorno e le temperature massime previste per questo inizio settimana.

Meteo Sicilia, lunedì 21 luglio 2025

per la giornata di oggi è stata disposta dalla previsione civile un’allerta incendi in gran parte della Sicilia.

D’altronde proprio la giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli infiniti e temperature torride in nessuna zona della Sicilia le massime scenderanno sotto i 32 gradi. La città più calda sarà Trapani con 38 gradi di massima e 25 gradi di minima. Testa temperatura massima si registrerà anche a Caltanissetta dove durante le ore più calde i termometri segneranno 38 gradi per poi scendere durante le ore notturne a ben 18 grad. Per quanto concerne la nostra città di Catania è previsto sole e caldo con massime di 34 gradi e minime di 26 gradi durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, martedì 22 luglio 2025

La giornata di martedì 22 luglio sarà una delle più calde registrate durante questo periodo estivo, e le temperature massime saranno in aumento in tutta la Regione Sicilia. La città più calda sarà Caltanissetta con 40 gradi di massima e 23 gradi di minima. A seguire la città di Ragusa con 39 gradi. di massima. Temperature elevate anche ad Agrigento e a Siracusa dove durante le ore più calde si registreranno ben 38 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania saranno previsti durante la giornata di martedì 37 gradi di massima e 27 gradi di minima durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, mercoledì 23 luglio 2025

Per quanto concerne la giornata di martedì 23 luglio le temperature massime saranno leggermente in ribasso ma in nessuna delle città siciliane quest’ultime scenderanno sotto i 30 gradi. Anche per questa giornata la città più calda si riconferma Caltanissetta con 39 gradi di massima e 21 gradi di minima. Per quanto riguarda la nostra città di Catania la temperatura massima registrata durante le ore più calde sarà di 34 gradi mentre durante le ore serali notturne le temperature non scenderanno sotto i 24 gradi.