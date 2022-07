Mondiali scherma, acese Daniele Garozzo sul tetto del mondo: oro nel fioretto a squadre

Ai Mondiali di scherma organizzati in Egitto hanno trionfato diversi siciliani: è oro anche per l'acese Daniele Garozzo.

I Mondiali di scherma organizzati a Il Cairo non decretano soltanto i successi delle atlete italiane. Negli scorsi giorni è arrivata anche la medaglia d’oro per la squadra nazionale di fioretto maschile: sul tetto del mondo, ora, l’acese Daniele Garozzo, oltre che Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi.

Nel corso della finalissima, gli azzurri hanno battuto gli atleti statunitensi per 45 a 39. Proprio Garozzo è stato decisivo per la vittoria: il siciliano ha guidato l’ultimo assalto, quello delle stoccate decisive.

Non è di certo la prima volta che i fiorettisti italiani spiccano tra tutti. Quello ottenuto in Egitto è per il fioretto maschile a squadre il 24esimo titolo mondiale dall’edizione di Napoli 1929.