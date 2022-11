Scherma, Coppa del Mondo 2022: successi per gli atleti catanesi

Spiccano anche nelle più recenti competizioni internazionali gli atleti catanesi: i risultati.

Nella scherma spiccano gli atleti siciliani, più in particolare catanesi. A Tallinn la giornata della Coppa del Mondo riservata alle gare a squadre ha decreto il successo delle spadiste azzurre: sul gradino più alto del podio la catanese Rossella Fiamingo, insieme a Federica Isola,Giulia Rizzi e Roberta Marzani. Una formazione rivelatasi vincente.

Le giovani del CT Dario Chiadò hanno battuto il Canada per 45 a 24 e superato anche i turni successivi contro Cina (36 a 28) e Francia (42 a 29). A quel punto hanno disputato la finale, conclusasi con la sconfitta dell’Ucraina con un punteggio di 33 a 28.

Anche un’altra atleta nata nella città dell’Elefante, Alberta Santuccio, ha spiccato nella spada femminile.

A Bonn secondo posto nel fioretto maschile per la squadra composta dall’acese Daniele Garozzo, oltre che da Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi: gli azzurri sono stati sconfitti in finale dagli statunitensi, per 45 a 40.