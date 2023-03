Nazionale Siciliana agli Europei della Conifa: il via a giugno

La Nazionale Siciliana in una competizione calcistica, gli Europei 2023 organizzati dalla Conifa (Confederation of Independent Football Association). Si parte a giugno.

La Nazionale Siciliana di calcio parteciperà agli Europei 2023 organizzati dalla Conifa (Confederation of Independent Football Association), l’associazione che riunisce le selezioni calcistiche di nazioni senza stato, regioni autonome e insulari, minoranze etnolinguistiche e stati non aderenti alla Fifa. Per la Sicilia si tratta della prima partecipazione alla competizione le cui precedenti edizioni si sono svolte nel 2015, 2017 e 2019. Ad ospitare il torneo sarà nella Repubblica di Cipro del Nord, come nell’edizione del 2017. Ancora da confermare le date della competzione che dovrebbe svolgersi dal 3 all’11 giugno 2023.

La selezione, allenata dall’ex terzino del Catania Giovanni Marchese, ha già fatto vedere cose importanti, come il successo per 4-1 sulla Sardegna (anche questa tra i partecipanti dell’Europeo) in occasione della Antudo Cup giocata a Mazara del Vallo.

La partecipazione a questa competizione rappresenta una grande opportunità per la Sicilia calcistica, come dichiarato dal presidente della Sicilia Football Association Salvatore Mangano: “Rappresenta un’importante occasione di visibilità internazionale per il calcio siciliano e la nostra terra nel suo insieme — ha affermato Mangano —. Proprio per questo facciamo appello alle istituzioni, alle società sportive ed all’imprenditoria locale, affinché concorrano a far raggiungere alla Sicilia un risultato in grado di rendere fieri e felici i nostri tanti tifosi sparsi in giro per il mondo”.

Una curiosità sulla competizione riguarda il trofeo, il cui design è opera del fotografo palermitano Stefano Voi, vincitore di un contest online promosso dalla Conifa.