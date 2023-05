Corri Catania 2023: variazioni di percorso e strade chiuse

Il 14 maggio si svolgerà la nota camminata di solidarietà, Corri Catania. Di seguito le informazioni sulle strade chiuse e sulle variazioni di percorso.

Sta per svolgersi la 15esima edizione del Corri Catania, ovvero la camminata di solidarietà, che sarà prevista per le ore 10, domenica 14 maggio. Di seguito segnaliamo le chiusure al traffico e le deviazioni di percorso.

Il Comune di Catania, con un apposito provvedimento, ha istituito per domenica 14 maggio, dalle 8 alle 14 e comunque sino a cessate esigenze, il divieto di transito (sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso in emergenza e i mezzi dell’organizzazione nelle seguenti vie e piazze:

Via Etnea, nel tratto compreso tra la piazza Università e la via Argentina;

Via Argentina;

Via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra la via Argentina e piazza Roma (carr. Sud);

Piazza Roma carreggiata sud;

Via Santa Maddalena;

via Gesualdo Clementi;

Piazza Dante Alighieri carreggiata est;

Via Teatro Greco, nel tratto compreso tra la via Quartarone e via Crociferi;

Via Crociferi, nel tratto compreso tra via Teatro Greco e piazza San Francesco D’Assisi;

Piazza San Francesco D’Assisi carreggiata est;

Via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza S.F. D’Assisi e via Gagliani;

Via Gagliani;

Via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Gagliani e via Castello Ursino;

Via Castello Ursino;

Piazza Federico di Svevia carreggiata ovest;

Piazza Federico di Svevia carreggiata Sud;

Via San Sebastiano;

Va Transito, nel tratto compreso tra la via San Sebastiano e via Auteri;

Via Auteri, nel tratto compreso tra la via Transito e piazza Giuseppe Mazzini;

Piazza Giuseppe Mazzini carreggiata est;

Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la piazza Mazzini carreggiata est e piazza Duomo.

Anche L’AMTS ha pubblicato un avviso con le deviazioni di percorso per le linee in transito il 14 maggio.