Ekipe Orizzonte Campione d’Italia, vinto il 23° scudetto: è festa tricolore a Catania

In una piscina di Nesima gremita, l'Ekipe Orizzonte conquista il suo 23esimo scudetto, battendo in finale la Sis Roma, in un match al cardiopalma.

In una piscina di Nesima forse mai così piena, l’Ekipe Orizzonte, dopo la vittoria della Coppa Italia, ha conquistato il suo 23esimo scudetto, battendo la Sis Roma con il risultato di 8-6 in gara quattro, chiudendo la serie con il risultato di 3-1. Nonostante ciò il match era iniziato nel modo giusto, infatti erano passate in vantaggio grazie alla quaterna di Andrews, ma poi sono state recuperate da Morena Leone, grazie ad una sua tripletta, quando l’Orizzonte si trovava sotto per 6-5.

Di vitale importanza è stata la rete di Tania Di Mario, che ha siglato il gol del 7-6: per lei si tratta del tredicesimo scudetto personale. Quest’ultima ha poi dichiarato: “Ho vinto il 13° scudetto dodici… più uno. Uno di quelli più emozionanti, uno dei più belli della mia vita. L’abbiamo vinto insieme a tutti, questo è uno scudetto comunitario. Lo dedico a Giovanni, mio figlio, che mi ha visto giocare e vincere per la prima volta”.

Il tabellino del match

Ekipe Orizzonte-Sis-Roma 8-6

Parziali: 2-2; 1-2; 3-2; 2-0

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan, Di Mario 1, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri, C. Marletta 2, G. Gagliardi, A. Williams, A. Longo, M. Leone 3, G. Condorelli. Allenatore Martina Miceli.

Sis Roma: E. Eichelberger, Papi, G. Galardi 1, Carosi, S. Giustini, C. Ranalli, D. Picozzi 1, C. Tabani, C. Nardini, L. Di Claudio, A. Cocchiere, Andrews 4, Galbani. Allenatore Marco Capanna.

Arbitri: Colombo e Fraunfelder