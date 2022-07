Tragico incidente in Sicilia: perde la vita 36enne

Nuovo tragico incidente in Sicilia: a rimanere coinvolto questa volta è un operaio 36enne da poco sposato che ha perso la vita sul luogo di lavoro.

Un nuovo tragico incidente si è verificato sulle strade siciliane. A rimetterci la vita è stato questa volta un uomo di 36 anni, operaio nella zona dove si ha avuto luogo la tragedia.

L’incidente si sarebbe verificato a Custonaci, su via Ragusa, la strada che conduce verso le cave di marmo. La vittima, un operaio di un cantiere, è morto sul colpo quando il mezzo che conduceva, una gru, si è ribaltata ed è finita al di sotto della strada.

Sul luogo sono giunti i Carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi, per effettuare le opportune verifiche e prestare aiuto ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la vittima. Inoltre, la gru cadendo ha distrutto il guard rail e il traffico ha subito dei rallentamenti. In corso gli accertamenti riguardo alle dinamiche e alle cause dell’incidente.

In aggiornamento…