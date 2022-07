Bonus Psicologo 2022: l'INPS chiarisce ora le procedure da seguire per ottenere il contributo fino a 600 euro. Le istruzioni, interne ad una nuova circolare.

Bonus Psicologo: si torna a trattare del contribuito fino a 600 euro pensato per chi vive condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica legata all’insorgere dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi economica.

Entro il 27 luglio l’INPS e il Ministero della Salute indicheranno il giorno a partire dal quale gli interessati potranno eseguire la procedura necessaria per ottenere il bonus, ovvero la presentazione delle domande. Da quel momento tutti avranno a disposizione 60 giorni di tempo per richiedere il contributo. Nel frattempo, tramite apposita circolare, l’INPS ha fornito importanti istruzioni a riguardo.

Bonus Psicologo: definizione e beneficiari

A chiarire i dettagli è la Circolare N° 83 del 19 luglio 2022. In prima battuta si ribadisce che “il beneficio in argomento verrà erogato sotto forma di bonus con valore non superiore a 600 euro e, per ogni eventualità, sarà modulato in base all’ISEE del richiedente”.

Ma chi può ottenerlo? Nel testo si indica, ancora, che, il contribuito è riservato a tutte “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico“.

Si esplicita che i richiedenti dovranno dimostrare di possedere un ISEE valido ma con valore non superiore a 50.000 euro.

Come richiederlo? Le istruzioni

Tra il resto, la circolare in questione esplicita dettagli in merito alla domanda. Quest’ultima, in particolare, potrà essere presentata solo telematicamente, accedendo al servizio Contributo sessioni psicoterapia tramite:

portale web, usufruendo dell’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);

o

Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803.164 (gratis da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Verifica dei requisiti ed esito delle domande

Come indicato tramite circolare, Istituto verificherà il possesso dei requisiti anche attingendo alle informazioni presenti nei propri archivi.

Conclusosi il periodo riservato alla presentazione delle istanze, sarà tempo di stilare le graduatorie degli assegnatari “distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione”.

I richiedenti potranno conoscere l’esito della richiesta anche tramite SME, mail o consultandolo nella sezione Ricevute e provvedimenti.