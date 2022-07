Buon psicologo 2022 INPS: da quando presentare domanda? C'è finalmente una data, oltre che una scadenza: di seguito gli aggiornamenti sul contributo.

Bonus psicologo 2022: è stata finalmente comunicata dall’INPS la data a partire dalla quale sarà possibile presentare domanda per poter beneficiare del contributo: sarà possibile richiederlo a partire da lunedì 25 luglio.

Chi può richiedere il bonus?

Va ricordato che il Bonus psicologo può essere richiesto dalle persone che soffrono di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa del periodo di emergenza pandemica e della conseguente crisi economica e che hanno bisogno di un sostegno per le spese di assistenza psicologica.

Il beneficiario deve avere un ISEE non superiore ai 50 mila euro.

Importo del bonus

La cifra ricevuta dal beneficiario non è fissa, ma dipende dall’ISEE presentato nell’ambito della compilazione della richiesta. In particolare:

ISEE inferiore ai 15mila euro l’anno : spettano 50 euro per ciascuna seduta per un importo massimo di 600 euro per beneficiario;

: spettano 50 euro per ciascuna seduta per un importo massimo di 600 euro per beneficiario; ISEE tra i 15mila e i 30mila euro : spettano massimo 50 euro per ogni seduta per un importo massimo di 400 euro per beneficiario;

: spettano massimo 50 euro per ogni seduta per un importo massimo di 400 euro per beneficiario; ISEE tra i 30mila e i 50mila euro: massimo 50 euro a seduta per un importo massimo di 200 euro per beneficiario.

Come richiedere il bonus?

Per poter usufruire del Bonus psicologo bisognerà presentare la richiesta, tramite il portale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Le credenziali che possono essere utilizzate per l’accesso sono le seguenti:

del Sistema pubblico di identità digitale (Spid);

(Spid); La Carta di identità elettronica (Cie);

(Cie); La Carta nazionale dei servizi (Cns).

Per poter seguire la procedura bisogna accedere, in particolare, al servizio Contributo sessioni psicoterapia presente nella homepage del sito web dell’INPS, e raggiungibile cliccando su Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.

In alternativa è possibile presentare istanze usufruendo del servizio di Contact center multicanale, telefonando al:

numero verde 803.164:servizio gratuito da rete fissa:

numero verde 06.164164: da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dal gestore.

Come già anticipato, sarà possibile presentare richiesta a partire dal 25 luglio 2022 ed entro e non oltre il 24 ottobre 2022. Tutte le istruzioni e le informazioni sono contenute all’interno della Circolare n.83 del 19/07/2022.

Dopo il 24 ottobre verranno pubblicate le graduatorie dei beneficiari, con priorità per le persone con Isee più basso. Il numero di bonus erogati sarà pari alle risorse disponibili.

In caso di idoneità

Se risultato idoneo a ricevere il Bonus Psicologo, il beneficiario riceverà un codice da comunicare al professionista di riferimento, che dovrà inserirlo nella piattaforma Inps, insieme alla data della prestazione, per ricevere il pagamento.

Il codice deve essere utilizzato entro 180 giorni dal momento in cui è stato inviato. In caso di inutilizzo entro i termini previsti, la domanda verrà annullata.