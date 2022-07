Lavoro Catania, da Leroy Merlin a Foot Locker: le posizioni aperte

Lavoro Catania: nuove opportunità d'impiego. Da Leroy Merlin, in procinto di aprire un nuovissimo punto vendita, a Mango e Foot Locker: le posizioni aperte.

Lavoro Catania: previste nuove opportunità per coloro che sono attualmente in cerca di un impiego o per chiunque voglia cambiare il proprio percorso lavorativo, imboccando nuove strade. Nuove posizioni aperte e relative al capoluogo etneo: ma quali requisiti servono per candidarsi?

Lavoro Catania: assunzioni Leroy Merlin

Leroy Merlin, azienda francese specializzata in bricolage, fai-da-te e arredamento, e già presente a Catania da più di 10 anni presso il centro commerciale Etnapolis (Belpasso) ma punta nuovamente sulla provincia etnea, scegliendo di aprire una nuova sede a Catania – Fontanarossa, presso la zona industriale.

Insieme all’apertura, sono state annunciate numerose assunzioni. In particolare sul sito dell’azienda è presente una posizione per venditori esperti da inserire nell’organico del nuovo punto vendita. In particolare, si cercano:

architetti, ingegneri o professionisti/e di settore , per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di arredi vari;

, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di arredi vari; interior designer e arredatori/arredatrici , per la realizzazione e decorazione d’interni;

, per la realizzazione e decorazione d’interni; agronomi e vivaisti ;

; venditori e venditrici con esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica;

presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica; geometri esperti di cantiere.

Per accedere alle posizioni, a tempo determinato e indeterminato in base agli orari e al grado di esperienza maturato, vengono richiesti, tra il resto:

la laurea o diploma di scuola superiore in uno dei settori su elencati;

in uno dei settori su elencati; una solida esperienza di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore;

attitudine all’apprendimento;

disponibilità, collaborazione e lavoro in team.

Per ogni altra informazione, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.

Lavoro Catania: Mango e Foot Locker

In merito ad altre offerte lavoro Catania: