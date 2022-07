Bonus asilo nido 2022, come funziona e a chi spetta? Sono in tanti a porsi delle domande in merito a questo incentivo economico: ecco le principali informazioni in merito.

Bonus asilo nido 2022, come funziona? Tra i tanti incentivi che vengono proposti dallo Stato per il supporto economico ai cittadini è previsto anche questo beneficio rivolto alle famiglie. Il bonus, che è già stato messo in campi nel corso degli anni precedenti, è stato riproposto anche per il 2022. Tuttavia, per molti è una novità e per altri non è ben chiaro come funzioni e chi ne possa usufruire. Ecco quindi tutte le principali informazioni riguardo il bonus asilo nido 2022.

Bonus asilo nido 2022: in cosa consiste

Come anticipato, il bonus asilo nido è in circolazione in Italia già da diversi anni: infatti, la sua origine risale al 2017, quando fu reso pubblico tramite la Legge di bilancio. Tuttavia, negli ultimi anni le modalità del bonus sono cambiate, complici anche gli importanti cambiamenti degli stili di vita ai quali abbiamo assistito nel recente biennio.

Infatti, dai precedenti 1000 euro previsti come agevolazione, a partire dall’avvio della Legge di bilancio 2020 il beneficio ammonta a 3000 euro. Questi soldi mirano al sostegno economico delle famiglie con bimbi piccoli, per i quali si necessita l’iscrizione all’asilo nido o per l’eventuale supporto domiciliare necessario per i piccoli.

Bonus asilo: come funziona

Per poter ottenere il bonus è necessario presentare una richiesta che viene inoltrata solo per via telematica. In particolare, bisogna accedere al sito dell’INPS autenticandosi tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa al metodo telematico, si può richiedere il supporto di un CAF per ottenere l’agevolazione. Si ricorda che il termine di presentazione della candidatura è previsto per il 31 dicembre 2022.

Inoltre, sebbene specificato che il bonus ammonta a 3000 euro, questa cifra non sarà quella finale assegnata a tutti i richiedenti. Infatti, sono previste delle fasce a seconda dell’ISEE del nucleo familiare secondo la seguente scala:

fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro ;

; fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.000 a 40.000 euro ;

; fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE oltre i 40.000 euro.

A chi spetta il beneficio: i requisiti

Nonostante siano state già specificate le caratteristiche ISEE necessarie per poter presentare domanda, esistono altri requisiti necessari per richiedere il bonus asilo nido 2022. Infatti, la domanda può essere presentata da: