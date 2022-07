Catania, eventi luglio 2022: l’elenco degli appuntamenti da Willie Peyote a Blanco

Catania eventi luglio 2022: musica protagonista nella città etnea. Saranno numerosi gli artisti che suoneranno ai piedi dell'Etna: l'elenco con tutti gli appuntamenti in programma.

Catania eventi luglio 2022: saranno numerosi gli artisti, anche di fama internazionale, che si esibiranno a Catania per i loro concerti, in questo mese di luglio, da Willie Peyote ai Black Eyed Peas, fino ad arrivare ai Litfiba e Blanco. Tra le location interessate, Villa Bellini e il Monastero dei Benedettini, quest’ultimo in occasione della rassegna estiva musicale e teatrale “Porte Aperte Unict 2022” che torna dopo due anni stop a causa della pandemia COVID-19.

Di seguito, l’elenco aggiornato con tutti gli appuntamenti previsti nelle uniche due location interessate.

Catania eventi luglio 2022: tra Villa Bellini e Monastero dei Benedettini

Catania eventi luglio 2022: Saranno due, quindi, le location che vedranno la musica protagonista a Catania in questo mese di luglio. Villa Bellini ospiterà la maggior parte dei concerti mentre saranno due gli appuntamenti che avranno luogo al Monastero dei Benedettini: