Caparezza a Catania: posticipato il concerto, sarà a Villa Bellini

Concerto di Caparezza a Catania: rimandato il live al Pala Catania a causa della situazione pandemica ancora incerta: ecco dove e quando sarà recuperato.

Nonostante marzo sia il mese delle novità, quello che più di tutti porterà diversi cambiamenti nella vita di ogni giorno, alcune attività ancora soccombono alle restrizioni date dalla permanenza della pandemia nel territorio italiano. Tra di queste, i concerti: ecco perché anche il rapper pugliese Caparezza ha dovuto spostare alcune delle date del suo Exuvia Tour, tra le quali anche quella che si sarebbe dovuta tenere il 20 maggio al PalaCatania.

L’annuncio è stato dato dallo stesso rapper, tramite i suoi profili social: “nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire“, sottolineando come “troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzare concerti di queste dimensioni nel buio più totale”.

Caparezza ha poi spiegato che “potremmo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo”, affermando come “io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate”.

Ecco perché il tour da svolgersi nei palazzetti è stato convertito in tour estivo: per quanto riguarda la data catanese, verrà recuperata il prossimo 29 luglio, alla Villa Bellini. Come spiegato dal rapper, “questa estate sarà l’unica occasione per partecipare all’Exuvia Tour”, augurandosi di vedere tutti i suoi fan e soprattutto, in conclusione, “buttarci alle spalle mesi di indecisioni e tentennamenti indipendenti dalle nostre volontà”.