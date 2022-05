Fast Animals And Slow Kids al Monastero dei Benedettini: ticket ridotto per studenti

Nell'ambito della rassegna "Porte Aperte UNICT" e incorniciato nello splendido Monastero dei Benedettini, quest'estate avrà luogo il concerto della band alternative rock Fast Animals and Slow Kids. Anche in questo caso, gli studenti UNICT potranno godere di uno sconto.

Continuano ad aggiungersi nuovi protagonisti alla rassegna “Porte Aperte UNICT“, di ritorno dopo ben due anni di stop forzato dalla pandemia. Dopo l’annuncio del concerto di Willie Peyote, previsto per il prossimo 15 luglio, Puntoeacapo Concerti annuncia l’esibizione di un altro amatissimo gruppo, che farà risuonare la propria musica nella splendida cornice del Monastero dei Benedettini: i Fast Animals And Slow Kids.

I FASK, diminutivo del nome del gruppo alternative rock perugino, sono formati dai quattro amici e colleghi Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Jacomo Gigliotti e Alessio Mingoli; si esibiranno presso la sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche il prossimo 18 luglio, dalle 21:00 alle 23:00, e porteranno in scena, oltre ai loro grandi successi, pezzi dal loro nuovo album “È già domani”.

Come per il concerto di Willie Peyote, anche per vedere i Fast Animals And Slow Kids “gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Catania e che fanno parte di programmi di mobilità e di scambio con l’Università nonché il personale universitario potranno acquistare i rispettivi biglietti al costo ridotto di €25,30 cad. (incluso prevendita)”.

Puntoeacapo concerti ricorda agli interessati che “i ticket ridotti sono acquistabili esclusivamente al punto vendita Tabacchi Magni di Via San Giuliano 239 Catania, e al botteghino dei concerti, il giorno degli spettacoli” e che, infine, “sarà necessario esibire, al momento dell’acquisto, copia del tesserino di appartenenza all’Università o di altro documento attestante l’esistenza del rapporto con l’Università e di essere in regola con il versamento delle tasse universitarie”.