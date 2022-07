Meteo Sicilia: l’anticiclone torna a “riscaldare” l’Isola, attesi fino a 42 °C

Meteo Sicilia: dopo il breve break dal caldo, le alte temperature e l'afa tornano a caratterizzare le giornate dell'Isola, a causa di un rinforzo dell'anticiclone. Ecco cosa aspettarsi per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: il fresco è stato bello finché è durato. Gli abitanti dell’Isola hanno potuto prendere fiato dal caldo oppressivo che ha caratterizzato le giornate siciliane sin dalla metà di giugno; tuttavia, l’anticiclone è tornato a rinforzarsi, e nelle prossime ore andrà portando via tutto ciò che resta delle temperature più “fresche” vissute in questi giorni, forse fino alla fine del mese.

Per questo motivo, già per la giornata di oggi, mercoledì 13, il Dipartimento di Protezione Civile Regionale ha diramato la preallerta di livello “arancione” per il rischio d’incendi, non segnalando tuttavia il rischio di ondate di calore. La situazione, tuttavia, è destinata a peggiorare: nelle zone interne della Sicilia, avvertono gli informatori meteo, si potrebbero registrare fino a 41°-42°. Ma quali temperature aspettarsi per i prossimi giorni?

Meteo Sicilia: temperature in netto rialzo

Già da domani, giovedì 14 luglio, il caldo tornerà a rinforzarsi: si raggiungerà infatti una massima di 33° ad Agrigento. Le temperature, eppure, sono destinate ad alzarsi: venerdì 15 luglio si toccheranno punte di ben 34° a Siracusa, mentre altre città “calde” saranno Agrigento e Catania. Nel weekend le temperature non potranno che peggiorare: a Siracusa infatti si aspettano ben 36°, secondo quanto segnalato da Ilmeteo.it, che diverranno ben 38° domenica 17 luglio, momento nel quale tutta la Sicilia sarà caldissima, con temperature ben oltre i 30° ovunque.

Meteo Sicilia: le temperature a Catania

La città di Catania, assieme a Agrigento e Siracusa, sarà sfortunatamente tra le più calde dell’Isola. Già da domani, 14 luglio, si arriverà a una massima di 32°, che diverranno ben 33° il giorno successivo, venerdì 15 luglio. Durante il weekend, tuttavia, le condizioni peggioreranno notevolmente: per il sabato sono attesi da una minima di 22° a una massima di 35°, mentre per la domenica 17 luglio, infine, si attenderanno da una minima di 23° a una massima di ben 36°, facendo divenire la città etnea una delle più calde dell’Isola, assieme a Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Ragusa.