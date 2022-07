UNICT – Ammissioni 2022/23 Professioni Sanitarie: date, scadenze e posti

Professioni sanitarie: pubblicato il bando di ammissione per l'anno accademico 2022/2023. Posti ancora provvisori ma si conoscono già le modalità di ammissione al test, le scadenze e la data delle prove.

Pubblicate le procedure per i test di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale delle Professioni sanitarie per il prossimo anno accademico, 2022/2023 dell’Università di Catania.

Posti

Sono ancora provvisori i posti disponibili che verranno resi definitivi al più presto dal decreto ministeriale:

Infermieristica (361);

(361); Ostetricia (31);

(31); Fisioterapia (38);

(38); Logopedia (25);

(25); Ortottica e assistenza oftalmologica (17);

(17); Tecnica della riabilitazione psichiatrica (16);

(16); Terapia occupazionale (40);

(40); Dietista (31);

(31); Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (15);

(15); Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (26);

(26); Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (26).

Date e scadenza della domanda di ammissione

I futuri studenti dovranno iscriversi al Portale Studenti_Smart Edu dal 5 luglio fino al 28 luglio 2022 e potranno scegliere fino a un massimo di tre preferenze dei corsi di laurea sopra menzionati. Per completare l’iscrizione sarà necessario effettuare il pagamento della tassa di partecipazione di 30 euro.

Dopo il completamento di tutte le procedure il sistema genererà per ogni studente iscritto alle prove un ID (identificativo) della domanda di immatricolazione con il quale i candidati, successivamente, potranno individuare la loro posizione in graduatoria.

La data delle prove è prevista per giovedì 15 settembre 2022 alle ore 8:30, per una durata totale di 100 minuti. Per ulteriori informazioni si rimanda al bando ufficiale sul sito dell’Università di Catania.