L’Università Kore di Enna ha reso note le date delle prove di accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, in seguito ai Decreti ministeriali n. 594 del 7 agosto 2025 e n. 614 del 20 agosto 2025, che hanno definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale.
Le selezioni si terranno in due sessioni:
-
15 settembre 2025: test per i Corsi di laurea triennale, con un totale di 550 posti per cittadini UE e 55 posti per cittadini extra UE così ripartiti:
-
Infermieristica – sede di Enna: 100 posti + 10 extra UE
-
Infermieristica – sede di Caltagirone: 100 posti + 10 extra UE
-
Ostetricia: 50 posti + 5 extra UE
-
Fisioterapia: 50 posti + 5 extra UE
-
Tecnico della riabilitazione psichiatrica: 50 posti + 5 extra UE
-
Logopedia: 50 posti + 5 extra UE
-
Tecnico di laboratorio biomedico: 50 posti + 5 extra UE
-
Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 50 posti + 5 extra UE
-
Tecnico di fisiopatologia cardiorespiratoria e perfusione cardiovascolare: 50 posti + 5 extra UE
-
-
25 settembre 2025: test per il Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, con 50 posti per cittadini UE e 5 per cittadini extra UE.
I bandi ufficiali con le modalità di iscrizione alle prove saranno pubblicati a breve sul sito dell’Ateneo.