L’Università Kore di Enna ha reso note le date delle prove di accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, in seguito ai Decreti ministeriali n. 594 del 7 agosto 2025 e n. 614 del 20 agosto 2025, che hanno definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale.

Le selezioni si terranno in due sessioni:

15 settembre 2025 : test per i Corsi di laurea triennale , con un totale di 550 posti per cittadini UE e 55 posti per cittadini extra UE così ripartiti: Infermieristica – sede di Enna: 100 posti + 10 extra UE Infermieristica – sede di Caltagirone: 100 posti + 10 extra UE Ostetricia: 50 posti + 5 extra UE Fisioterapia: 50 posti + 5 extra UE Tecnico della riabilitazione psichiatrica: 50 posti + 5 extra UE Logopedia: 50 posti + 5 extra UE Tecnico di laboratorio biomedico: 50 posti + 5 extra UE Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 50 posti + 5 extra UE Tecnico di fisiopatologia cardiorespiratoria e perfusione cardiovascolare: 50 posti + 5 extra UE

25 settembre 2025: test per il Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, con 50 posti per cittadini UE e 5 per cittadini extra UE.

I bandi ufficiali con le modalità di iscrizione alle prove saranno pubblicati a breve sul sito dell’Ateneo.