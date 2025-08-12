Se il tuo sogno è entrare nel mondo delle Professioni Sanitarie, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità. L’Università di Catania, in collaborazione con TheFaculty App, lancia una simulazione gratuita del test di ammissione nazionale per l’anno accademico 2025/26. Questa iniziativa innovativa ti permette di vivere un’esperienza realistica, confrontarti con migliaia di studenti e misurare la tua preparazione in vista del test ufficiale. Che tu voglia iscriversi a Infermieristica, Fisioterapia o altri corsi, questa è la tua occasione per metterti alla prova senza alcun costo e con grande efficacia.

Come iscriversi e partecipare

Le iscrizioni al test di ammissione saranno aperte dal 23 luglio al 25 agosto 2025 tramite il Portale Studenti_Smart Edu. Per completare l’iscrizione dovrai versare un contributo di 35 euro, necessario per partecipare alla prova ufficiale. Potrai scegliere fino a tre corsi di laurea, esprimendo anche le tue preferenze per le sedi, come ad esempio Infermieristica a Catania o Siracusa. Ma la vera opportunità è rappresentata da “TheSimulationDay”, che si terrà venerdì 5 settembre 2025 alle ore 13, per tutta Italia: un evento nazionale completamente gratuito, dove potrai simulare il test con le stesse modalità della prova ufficiale, ovvero 60 domande da risolvere in 100 minuti. Un’occasione imperdibile per familiarizzare con il tipo di domande e con la gestione del tempo.

TheFaculty App per allenarti al test

Non aspettare l’ultimo momento per iniziare a prepararti. TheFaculty App, completamente gratuita, è la piattaforma ideale per esercitarti quotidianamente con centinaia di quesiti aggiornati e specifici per le Professioni Sanitarie. Registrandoti potrai accedere al percorso dedicato, allenarti con quiz a tempo, monitorare i tuoi progressi e scoprire consigli utili per ottimizzare lo studio. La simulazione del 5 settembre sarà solo la ciliegina sulla torta di un percorso di preparazione che puoi iniziare oggi, con un supporto tecnologico e didattico all’avanguardia, pensato per accompagnarti passo dopo passo verso il successo.

Questa simulazione gratuita è molto più di un semplice test: è un’occasione concreta per confrontarti, capire le tue competenze, migliorare le tue strategie di studio e affrontare il test ufficiale con più sicurezza e consapevolezza.