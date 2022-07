Amazon Prime Day 2022: la data

Amazon Prime Day 2022: tutte le info sulla giornata ideata da Amazon, dedicata agli imperdibili sconti su tutti i prodotti ospitati dalla piattaforma. Ecco la data.

Ideato da Amazon nel 2015 per competere con il Black Friday, Amazon Prime Day 2022 è uno degli eventi più attesi dell’anno per coloro che amano lo shopping. L’evento ha luogo ogni anno durante una giornata che può estendersi anche oltre le 24h e durante la quale Amazon propone offerte su prodotti appartenenti a varie categorie: tecnologia, abbigliamento, sport, cura della casa. Il prezzo di ogni prodotto che si trova sulla piattaforma viene ridotto.

Quest’anno l’evento avrà luogo giorno 12 e 13 Luglio.

Come prendere parte all’Amazon Prime Day 2022

Prendere parte all’Amazon Prime Day 2022 è semplice, infatti l’unico requisito richiesto è essere in possesso di un account Amazon Prime. L’abbonamento mensile ammonta a € 3,99 e quello annuale a € 36. Nel caso in cui non si fosse in possesso di un abbonamento, si potrà godere di un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Infine, se si è studenti universitari, ci si potrà abbonare al servizio pagando la metà del costo dell’abbonamento annuale, godendo di un periodo di prova di 90 giorni.

Tuttavia, le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 non saranno disponibili su tutti i mercati, tra i Paesi che potranno usufruire di questi sconti ci sono infatti: Italia, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, USA, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Polonia, Svezia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Emirati Arabi.

Come iscriversi al servizio Amazon Prime

Il procedimento per abbonarsi al servizio di Amazon Prime proposto da Amazon è molto semplice e può essere racchiuso in 3 passaggi:

Andare sulla pagina ufficiale Amazon Prime;

sulla pagina ufficiale Amazon Prime; Fare clic sul pulsante di registrazione;

Seguire le istruzioni e aggiungi un metodo di pagamento;

Una volta concluso il terzo passaggio, si potrà sfruttare il Amazon Prime Day.

Le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2022

Nonostante non siano ancora state rilasciate le offerte di quest’anno, è possibile vedere nella homepage smart tv, ventilatori e autoparlanti già scontati o coupon da utilizzare in prodotti per la casa. Negli anni precedenti, i prodotti più ambiti erano i prodotti Amazon, tra cui Kindle, Amazon Fire Stick, Echo Dot e gli abbonamenti ai servizi Amazon Amazon.