Amazon Prime Day 2022: data e come funziona

Amazon Prime Day 2022: manca poco all'inizio della maratona che durerà un solo giorno. Come ogni anno, previste offerte giornaliere e offerte lampo effimere da soli 15 minuti.

Amazon Prime Day 2022: sarà martedì 12 luglio a partire da mezzanotte il via delle offerte lampo del Prime Day 2022, che si concluderà alle 23:59 di mercoledì 13. Come ogni anno, ci saranno due tipologie di promozioni: offerte lampo Amazon e offerte del giorno. Le offerte lampo sono più vantaggiose ma più difficili da cogliere in tempo, vista la breve durata in cui resteranno attive.

Amazon Prime Day 2022: cosa sono le offerte lampo

Amazon scagliona le varie offerte nel corso di tutto l’arco temporale del prime day per far sì che ciascun prodotto e offerta abbiano la visibilità che meritano.

Le offerte del giorno saranno disponibili già nella prima o seconda giornata della maratona. Discorso diverso per quanto riguarda le offerte lampo, la cui attivazione avverrà all’improvviso, per brevi periodi di tempo e fino ad esaurimento scorte. Dunque, si tratta di offerte effimere la cui durata può anche essere di soli 15 minuti.

Offerte lampo: come sfruttarle

Per non farsi sfuggire un’offerta lampo dell’Amazon Prime Day 2022, è necessario monitorare costantemente il sito per intercettare il prodotto e procedere al pagamento nel minor tempo possibile, almeno entro 15 minuti dalla prenotazione della merce. Quest’ultima è fondamentale per far sì che il prodotto non venga sottratto da altri utenti che lo hanno avvistato in un secondo momento. Allo scadere del tempo, la merce resterà nel carrello ma verrà ripristinato il prezzo d’origine.

Amazon Prime Day 2022: acquistare responsabilmente

Durante la maratona, si consiglia di stare particolarmente in guardia nel corso degli acquisti e valutare con attenzione quali sono e quali no i veri affari. Il tempo limitato di soltanto un quarto d’ora può, infatti, indurre a decisioni affrettate, acquistando prodotti di cui non si ha davvero un reale bisogno.

Prima dell’inizio dell’Amazon Prime Day 2022, il consiglio più prezioso è quello di compilare una lista contenente i prodotti di cui si necessita davvero, scongiurando, così, il rischio di acquisti errati.