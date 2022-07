Bonus psicologo, come funziona: in arrivo il decreto finale per dare il via al beneficio. Ecco di cosa si tratta, come funziona e chi potrà finalmente richiederlo.

Bonus psicologo: come funziona e cos’è

Bonus psicologo, come funziona: il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha finalmente firmato il decreto di attuazione del cosiddetto Bonus Psicologo, previsto dalla Legge 15/2022 e finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro per l’anno corrente 2022.

Il decreto in questione prevede, infatti, un contributo economico per le persone che si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causata dall’emergenza pandemica e dalle sue conseguenze.

Il beneficio che ne verrà sarà fruibile per sostenere le spese relative a diverse sessioni di psicoterapia presso gli psicologi iscritti all’albo. Questi, però, dovranno aderire all’iniziativa portata avanti dal Governo italiano o il bonus non verrà applicato.

A chi spetta

Il contributo sarà riconosciuto, una volta soltanto, a chi ha un reddito ISEE che non sia superiore a 50.000 euro, secondo queste modalità:

con ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario;

il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario; con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario;

euro il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario; con ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Come ottenere il Bonus Psicologo

Le domande di accesso e il periodo di tempo per poter presentare la domanda, tutto in modalità telematica attraverso l’accesso alla piattaforma INPS o tramite contact center INPS, inizieranno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il Bonus Psicologo verrà assegnato in maniera prioritaria alle persone con ISEE più basso e seguirà l’ordine di arrivo delle domande sulla piattaforma. Una volta conclusosi il periodo di presentazione delle richieste, INPS redigerà delle graduatorie, individuando i beneficiari e dando loro la comunicazione ufficiale dell’accoglimento della richiesta ed il codice univoco da utilizzare.

Bonus psicologo, come funziona: il codice rilasciato dovrà essere utilizzato necessariamente entro i 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Sarà quindi il beneficiario del bonus a comunicarlo allo psicologo che, una volta erogata la prestazione, emetterà la fattura caricandola poi sul sito dell’INPS. Da qui si provvederà direttamente alla remunerazione delle prestazioni erogate dai professionisti del settore.