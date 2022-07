Dove si possono pagare i bollettini PagoPA? Di seguito tutte le informazioni utili per gestire i pagamenti verso la pubblica amministrazione in modo semplice.

Al giorno d’oggi pagare un bollettino è più semplice di quanto si pensi. Ma, nello specifico dove si possono pagare i bollettini PagoPA? Ecco tutte le info utili per gestire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo rapido.

Cos’è PagoPA

PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

PagoPA quindi non è un sito dove pagare ma è un sistema di pagamento che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell’ente verso la quale occorre effettuare il pagamento, sia tramite gli sportelli fisici.

Dove si possono pagare i bollettini PagoPA: le opzioni online

Una delle migliori soluzioni per pagare bollette, tasse, bolli e bollettini in generale è senz’altro tramite pagoPA affidandosi alla propria banca. È possibile sfruttare il sito Internet della propria banca e la relativa applicazione per dispositivi mobili oppure recarsi di persona presso la filiale più vicina e svolgere l’operazione autonomamente, tramite uno sportello ATM o con l’aiuto di un addetto bancario.

Online, è possibile pagare i bollettini PagoPA tramite app IO, sul sito dell’Ente Creditore, dall’App pagamenti del proprio smartphone o tramite i servizi di pagamenti online. PagoPA, infatti, è integrato anche nei principali servizi di pagamento online, che si possono utilizzare anche se non si è clienti.

Bollettini PagoPA sul territorio

Come già anticipato precedentemente i bollettini PagoPA possono essere pagati anche presso la propria filiale o tramite sportelli ATM abilitati. Stessa cosa vale per gli uffici postali utilizzando indifferentemente il codice QR pagoPA o il bollettino postale PA.

Un altro modo pratico per effettuare i pagamenti di PagoPA è tramite gli esercenti convenzionati o presso i punti di posta privata.