Bonus elettrodomestici: tutto è pronto per richiedere il bonus elettrodomestici nel 2025! Un incentivo pensato per sostenere le famiglie nell’acquisto di apparecchi a basso consumo energetico. Secondo quanto dichiarato il contributo coprirà fino al 30% del costo degli elettrodomestici green, con un tetto massimo di 100 euro. Inoltre, per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il limite massimo raddoppia, arrivando a 200 euro.

Tra le novità per il 2025: nessun click day per accedere al bonus: la domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento attraverso una piattaforma digitale semplificata gestita da PagoPA. Di seguito tutte le informazioni.

Bonus elettrodomestici, come fare richiesta

Con il Decreto del 3 settembre 2025 sono state definite in modo chiaro le modalità per richiedere il bonus elettrodomestici 2025. Tra le più grandi novità: non sarà più necessario effettuare una prenotazione! Infatti, la domanda andrà presentata direttamente attraverso una piattaforma online, gestita da PagoPA. Inoltre, per accedere al bonus, sarà necessario registrarsi, compilare i campi richiesti e caricare la documentazione relativa all’acquisto dell’elettrodomestico. Dopo la verifica dei requisiti, il sistema rilascerà un voucher univoco collegato al codice fiscale dell’utente, che avrà validità per un tempo limitato. L’importo effettivo del bonus verrà calcolato al momento dell’acquisto, in base al prezzo del prodotto scelto.

Bonus elettrodomestici, cosa poter comprare

Con questo nuovo incentivo potranno essere acquistati i seguenti prodotti:

lavatrici e lavasciuga (classe A o superiore) ;

forni (classe A o superiore);

cappe da cucina (classe B o superiore);

lavastoviglie (classe C o superiore);

asciugabiancheria (classe C o superiore);

frigoriferi e congelatori (classe D o superiore);

piani cottura.

Si ricorda che per ogni nucleo familiare potrà beneficiare del bonus una sola volta, per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

Bonus elettrodomestici, la data di rilascio

Il bonus elettrodomestici 2025 prevede l’erogazione di un voucher che consente di ottenere uno sconto fino al 30% sul prezzo di un singolo elettrodomestico. L’importo massimo del contributo è di 100 euro per tutti, ma può arrivare fino a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Le date di avvio ufficiali del bonus elettrodomestici 2025 non sono ancora state rese note. Tuttavia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato che a breve verranno pubblicati i provvedimenti attuativi necessari per definire il calendario operativo della misura. Nel frattempo, è già stato stanziato il fondo da 50 milioni di euro.