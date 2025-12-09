Bonus sport: c’è ancora tempo per poter richiedere il bonus sport 2025, un aiuto economico pensato per le famiglie con ISEE dei minorenni sotto i 15.000 euro. l’incentivo è pensato per contribuire economicamente al pagamento delle attività sportive dei figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Si ricorda che la domande potranno essere inviate tramite la piattaforma online del Dipartimento dello Sport fino al 10 dicembre 2025. Di seguito tutte le novità per il contributo da 300 euro.

Bonus sport, come funziona

Il Bonus sport 2025 è un incentivo pensato per aiutare le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni a coprire le spese per le attività sportive. Nello specifico, il contributo è destinato ai nuclei familiari con un ISEE minorenni inferiore ai 15.000 euro. Si ricorda, che per quest’anno, l’importo del bonus potrà arrivare fino a 300 euro per ciascun bambino e sarà erogato in tre rate: il 30% all’inizio dell’attività, il 40% a metà percorso (dopo aver verificato la frequenza) e il restante 30% al termine del corso. È fondamentale che l’attività sia regolarmente frequentata, poiché se il numero di assenze supera il 30%, il bonus sarà revocato. Inoltre occorrerà aver iniziato l’attività sportiva o ricreativa prescelta entro il 15 dicembre di quest’anno e concluderla non oltre il 30 giugno 2026.

Bonus sport, come inviare domanda

La domanda per il Bonus sport 2025 può essere presentata online tramite il sito del Dipartimento dello Sport, accedendo con SPID o CIE. Nella richiesta, sarà necessario inserire i dati anagrafici del figlio a carico, il codice identificativo del corso sportivo scelto, un documento di identità, il modulo di consenso genitoriale e dichiarare di non voler beneficiare di altri contributi per la stessa prestazione. L’ISEE minorenni verrà recuperato automaticamente dal sistema, ma dovrà risultare in corso di validità per quest’anno.

Bonus sport, dove poter svolgere le attività

Il Bonus sport 2025 è valido esclusivamente per le attività sportive svolte da enti e associazioni specifici. In particolare, il contributo può essere utilizzato per le attività organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), come previsto dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Inoltre, il bonus è valido anche per gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).