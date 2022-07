Sistema TS: cos’è e come funziona la Tessera Sanitaria

Sistema TS, cos'è e come funziona? Sono in molti a chiederselo ancora oggi nonostante sia attivo già da tempo: ecco le informazioni principali da conoscere a riguardo.

Sistema TS, cos’è e come funziona? Si tratta di un servizio messo in campo dal Governo e che ha a che fare con il Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, TS sta per un oggetto che viene usato quasi quotidianamente da ogni cittadino residente in Italia, vale a dire la Tessera Sanitaria. Questo sistema è quindi legato ai principali diritti e servizi sanitari ai quali le persone residenti in Italia possono avere accesso. Ecco quindi di cosa si tratta e come funziona il Sistema TS.

Sistema TS: cos’è

Il Sistema TS è ufficialmente entrato in attività a partire dal 2016, da quando è stato stabilito che tutte le fatture delle prestazioni sanitarie erogate da strutture e figure professionali nei confronti dei pazienti devono necessariamente essere registrate con questo servizio.

Questo perché, attraverso il sistema, l’Agenzia delle Entrate può accedere a tutte le informazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute dai cittadini annualmente in modo da predisporre il modello precompilato della dichiarazione dei redditi.

Sistema TS: chi riguarda

Come anticipato, il servizio TS riguarda le persone residenti in Italia e in particolare il sistema è rivolto a:

Cittadini : che attraverso i servizi possono esercitare il diritto di “opposizione” in merito al passaggio dei propri dati sulle spese sanitarie all’Agenzia dell’Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, questa possibilità può essere attuata solo in un determinato periodo, che di solito coincide con il mese di febbraio;

: che attraverso i servizi possono esercitare il diritto di “opposizione” in merito al passaggio dei propri dati sulle spese sanitarie all’Agenzia dell’Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, questa possibilità può essere attuata solo in un determinato periodo, che di solito coincide con il mese di febbraio; Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria , vale a dire: Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare); Farmacie e Parafarmacie; Medici chirurghi e Odontoiatri; Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

, vale a dire:

Come funziona

Ma come funziona il sistema TS? Si tratta di una procedura che prevede diversi passaggi e che ha inizio nel momento in cui un cittadino paga una prestazione sanitaria e riceve il relativo documento fiscale. Infatti, il sistema TS consiste proprio nella registrazione della spesa sanitaria del cittadino, coinvolgendo allo stesso tempo chi eroga il servizio sanitario, il cittadino, l’Agenzia delle Entrate e lo stesso sistema.

Infine, questo servizio ha avuto una sua importanza anche per quanto riguarda la gestione dei dati relativi alla pandemia. Infatti, attraverso il sistema è possibile effettuare l’opportuno screening sulla base dei tamponi rapidi effettuati dai cittadini. Questo perché il Sistema TS raccoglie i dati dei test eseguiti e permette di elaborare le statistiche che danno modo di completare i dati registrati dalle regioni e dalle province, in modo da trasmetterli con la struttura del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19 e con il il Ministero della Salute.