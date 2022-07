Bonus trasporti: cos’è e chi può richiederlo

Bonus trasporti: incentivo per i trasporti pubblici riconosciuto a tutti coloro che rientrano nel tetto massimo Isee previsto per poterne fare domanda.

Bonus trasporti: l’incentivo per i trasporti pubblici richiedibile da tutti coloro che hanno un Isee inferiore ai 35 mila euro. Si tratta di un aiuto economico stanziato dal Decreto aiuti per fronteggiare la crisi avvenuta dopo la pandemia.

Cos’è il bonus trasporti

Il bonus trasporti è un incentivo pari a 60 euro erogato una tantum a studenti e lavoratori che sottoscrivono abbonamenti per i trasporti pubblici e potrà essere riconosciuto una volta fino a dicembre 2022. A prevedere questo nuovo bonus in risposta all’impennata dei prezzi del carburante a causa della crisi in Ucraina è la seconda versione del Decreto Aiuti 2022, rivisto, dopo il primo Consiglio dei Ministri del 2 maggio, il 5 maggio 2022.

Il Governo ha anche istituito un fondo a copertura della misura nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione di 79 milioni di euro per l’anno 2022. Di questi fondi, un milione di euro sarà sicuramente destinato alla realizzazione di una piattaforma informatica per l’erogazione del buono, per cui il Ministero del Lavoro si potrà avvalere di Sogei e Consap. Ma scopriamo insieme a chi spetta e come funziona.

A chi spetta il bonus 60 euro

l bonus 60 euro per abbonamenti ai trasporti pubblici spetta a studenti e lavoratori ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che rispettano i seguenti requisiti:

nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF inferiore ai 35.000 euro;

hanno già attivi o sottoscriveranno abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Come richiederlo