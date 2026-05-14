Il mercato dei carburanti in Italia continua a mostrare un andamento altalenante. Secondo i dati aggiornati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), si registra una nuova fase di movimento dei prezzi alla pompa, con il diesel in ulteriore diminuzione e la benzina in lieve crescita. Una dinamica che riflette anche l’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, che nella giornata precedente hanno chiuso in aumento.

Nel dettaglio, il prezzo medio nazionale della benzina self si attesta intorno a 1,930–1,933 euro al litro, mentre il diesel scende a circa 1,992 euro al litro, confermando la tendenza ribassista del gasolio rispetto ai giorni precedenti.

Benzina e diesel: differenze tra rete, compagnie e pompe bianche

Analizzando il monitoraggio della rete nazionale elaborato da Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, emergono ulteriori dettagli sulle differenze tra operatori. La benzina self si posiziona mediamente a 1,933 euro al litro, con valori che oscillano tra 1,925 e 1,943 euro a seconda delle compagnie, mentre le pompe “no logo” si attestano intorno a 1,933 euro.

Per il diesel self, invece, la media si colloca a 2,002 euro al litro, con oscillazioni tra 1,994 e 2,014 euro. Anche in questo caso, le pompe indipendenti registrano valori allineati alla media nazionale. Il quadro generale evidenzia quindi una sostanziale stabilità con leggere variazioni tra i diversi marchi e canali di distribuzione.

Servito, GPL e metano: il quadro completo dei carburanti

Per quanto riguarda il servito, la benzina si attesta su una media di circa 2,071 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,144 euro al litro. Anche in questo caso si registrano differenze tra impianti: i prezzi della benzina variano tra 2,008 e 2,141 euro al litro, mentre quelli del diesel oscillano tra 2,088 e 2,199 euro al litro.

Sul fronte degli altri carburanti, il GPL si mantiene in una fascia compresa tra 0,828 e 0,840 euro al litro, mentre il metano auto si colloca tra 1,540 e 1,644 euro al chilogrammo. Nel complesso, il mercato continua a essere influenzato sia dalle dinamiche internazionali sia dalle politiche dei singoli distributori, con una situazione che resta in costante evoluzione e da monitorare nei prossimi giorni.