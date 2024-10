Festa delle Offerta Prime 2024: se non sei ancora iscritto ad Amazon Prime, questo è il momento perfetto per farlo, l’8 e il 9 ottobre torna la tanto attesa Festa delle Offerte Prime 2024, un evento esclusivo per i membri Prime che offre 48 ore di sconti imperdibili su migliaia di prodotti. Queste due giornate rappresentano un’opportunità unica per anticipare gli acquisti natalizi, risparmiando su articoli di ogni genere. Abbonarsi ora a Amazon Prime ti permette di accedere a queste straordinarie promozioni, disponibili solo per chi fa parte della community Prime.

Di che si tratta

Da quando è stata lanciata, la Festa delle Offerte Prime si è affermata come uno degli eventi di shopping online più attesi dell’anno, paragonabile ai famosi Black Friday e Cyber Monday. Amazon ha confermato che durante la Festa delle Offerte Prime 2024, i membri Prime potranno usufruire di sconti su una vasta gamma di categorie, dai dispositivi elettronici alla moda, fino ai prodotti per la casa e il tempo libero. Marchi prestigiosi come Hisense, Tommy Hilfiger, Philips, Salewa e Jack & Jones saranno inclusi nelle offerte, permettendo ai clienti di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Inoltre, chi non è ancora iscritto a Prime, ha l’opportunità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, che consente di scoprire tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Iscrivendoti adesso, non solo potrai accedere agli sconti esclusivi della Festa delle Offerte Prime, ma anche beneficiare di spedizioni rapide e gratuite su milioni di articoli, contenuti esclusivi su Prime Video e Amazon Music Unlimited, con milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie. Inoltre, gli iscritti a Prime avranno accesso anticipato alle Offerte Lampo, garantendo così un vantaggio sugli altri acquirenti.

Festa delle Offerte Prime 2024: date e vantaggi

La Festa delle Offerte Prime 2024 inizierà ufficialmente alla mezzanotte dell’8 ottobre e durerà fino alla fine del 9 ottobre. Durante queste 48 ore, Amazon offrirà sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti, rendendo l’evento uno dei momenti clou dell’anno per chi ama risparmiare. Saranno disponibili offerte su elettronica, moda, arredamento e giocattoli, perfetti per chi desidera rinnovare la propria casa o acquistare i regali per le festività natalizie.

Inoltre, i membri Prime possono già approfittare di offerte anticipate. Amazon ha attivato sconti fino al 30% su brand di prestigio come Swarovski, Boss e Pepe Jeans, permettendo agli utenti di anticipare i propri acquisti di moda e accessori di alta qualità. Anche per chi vive nelle città coperte da Amazon Fresh, ci sono promozioni esclusive sui generi alimentari, con sconti fino al 35%.

Come prepararsi per la festa delle Offerte Prime 2024

Per cogliere al volo tutte le opportunità offerte dalla Festa delle Offerte Prime 2024, si possono attivare le notifiche per le offerte di tuo interesse. All’interno dell’app di Amazon, puoi selezionare i prodotti o le categorie che più ti interessano e ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle promozioni attive. Inoltre, crea una lista dei desideri con i prodotti che desideri acquistare per tenere d’occhio eventuali ribassi di prezzo e avere una panoramica chiara delle offerte.