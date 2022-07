Pfizer Catania, posizioni aperte: info e requisiti

Pfizer Catania, posizioni aperte: sono diverse le opportunità disponibili con la nota azienda farmaceutica per la sede etnea. Ecco tutte le informazioni principali da conoscere.

Pfizer Catania, posizioni aperte: ottime notizie in vista per tutti coloro i quali ricercano subito lavoro Catania. Infatti, la nota azienda farmaceutica Pfizer è alla ricerca di unità da inserire all’interno del proprio staff. Le posizioni da coprire sono differenti tra loro e lo stesso vale per i requisiti che le contraddistinguono. Di seguito, tutte le informazioni principali riguardo le offerte di lavoro aperte al momento alla sede di Catania della Pfizer.

Pfizer Catania, posizioni aperte: Manager/Senior Manager

Una delle posizioni aperte alla Pfizer di Catania riguarda il ruolo di Manager o Senior Manager Batch Release. Nello specifico, questa figura si occuperà e farà parte del Team di controllo qualità, in modo da garantire e valutare la qualità dei prodotti dell’azienda. Per eseguire questo ruolo sarà necessario sviluppare delle idee e guidare in solitaria o in gruppo dei progetti, oltre ad identificare e implementare iniziative di miglioramento continuo per alcuni team e altre mansioni.

Requisiti fondamentali

Tra i requisiti fondamentali da possedere per poter accedere a questa posizione di Pfizer Catania figurano i seguenti:

Laurea triennale;

Forti competenze interpersonali e esperienza di gestione delle persone;

Esperienza nella gestione di audit di qualità e sviluppo/gestione di piani di bonifica;

Esperienza farmaceutica pertinente, compresa la precedente esperienza in materia di garanzia della qualità che ha condotto un’ampia gamma di audit delle autorità competenti;

Ampia conoscenza delle attuali normative pertinenti “Buone pratiche di fabbricazione” che si applicano alle operazioni farmaceutiche, le sue tendenze e aspettative e familiarità con altri concetti di buone pratiche e regolamenti globali;

Forte comunicazione verbale e scritta, comprese le capacità di presentazione;

Forti capacità di gestione dei progetti.

Requisiti preferibili

Sono anche previsti dei requisiti non necessari ma preferibili, vale a dire i seguenti:

Laurea magistrale;

Esperienza nell’industria farmaceutica con preferenza per un background diversificato comprendente il rischio operativo e la gestione della conformità non solo all’interno di QO, ma anche esperienza in operazioni, convalida, controllo di qualità o altra disciplina tecnica;

Conoscenza tecnica e pratica di una varietà di forme di dosaggio.

Offerte lavoro Catania: Health & Safety Officer

Un’ulteriore offerta di lavoro è stata pubblicata da Pfizer Catania e riguarda la figura di Health & Safety Officer. Si tratta di una posizione di lavoro a tempo pieno che mira alla copertura di un ruolo di rilievo all’interno dell’azienda. Infatti, l’Health & Safety Officer ha tra i suoi compiti quello di relazionarsi con tutti i livelli funzionali-organizzativi aziendali e mantenere i rapporti con gli enti incaricati dei controlli di sicurezza.

Requisiti

Tra i requisiti da possedere per poter presentare la propria candidatura per questa posizione sono necessari i seguenti:

Laurea in area tecnica o gestionale attinente;

Formazione ed aggiornamento prevista dalla normativa vigente come Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi;

Qualifica come Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per il macro settore ATECO corrispondente;

Formazione sui modelli di gestione secondo gli standard ISO14001 e ISO45001 (o precedente OHSAS18001);

Conoscenza della lingua inglese (fluent);

Conoscenza e facilità d’uso delle applicazioni informatiche: Office, CAD;

Esperienza maturata in aziende multinazionali e/o nel campo delle produzioni chimico farmaceutiche;

Esperienza pluriennale in Sicurezza e Igiene Industriale, sistemi di gestione EHS, Process Safety Management.

Aderenza ai Valori Pfizer: Coraggio, Eccellenza, Equità e Gioia.

Come presentare la candidatura

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della candidatura, la procedura va effettuata online attraverso il sito ufficiale dell’azienda. Sarà sufficiente accedere all’area “Careers” del sito ufficiale Pfizer e cliccare sull’offerta di lavoro alla quale si è interessati in modo da accedere alla specifica pagina di candidatura. Inoltre, per quanto riguarda la posizione di “Health & Safety Officer”, si ricorda che le candidature potranno essere inviate al massimo entro giorno 11 luglio 2022.