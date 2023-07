Lavoro Sicilia: ASP, Pfizer e Istituto Nazionale Astrofisica assumono

Lavoro Sicilia: sono molte le opportunità lavorative presenti al momento sul territorio siciliano. Di seguito le informazioni sulle posizioni aperte.

Lavoro Sicilia: sono diverse le opportunità lavorative offerte da alcune aziende operanti nel territorio siciliano che desiderano ampliare il proprio staff. Di seguito le informazioni sulle proposte più allettanti da parte di ASP, Pfizer e Istituto Nazionale Astrofisica.

Lavoro Sicilia: ASP cerca personale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

4 posti di dirigente medico disciplina anatomia patologica; un posto di dirigente medico disciplina audiologia;

16 posti di dirigente medico disciplina cardiologia;

2 posti di dirigente medico disciplina malattie infettive;

5 posti di dirigente medico disciplina neurologia;

1 posto di dirigente veterinario disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

7 posti di dirigente veterinario disciplina sanità animale.

Gli interessati sono invitati a compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda, secondo quanto spiegato dalle relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Lavoro Catania: Pfizer assume

La nota azienda farmaceutica Pfizer è alla ricerca di personale a Catania da impiegare come team Pfizer Plant Planning Operations Supply Chain. Si tratta di una figura professionale che ha il compito di assicurarsi che i clienti ed i pazienti abbiano i farmaci di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

La nuova recluta lavorerà a livello di pianificazione della rete del sito per l’unità aziendale ospedaliera Sterile Injectables e avrà la responsabilità dello sviluppo e dell’emissione di un programma di produzione principale mensile dettagliato dei principali marchi globali specifici dell’impianto.

Lavoro Sicilia: Istituto Nazionale Astrofisica di Palermo assume

Lavoro Sicilia: indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di una unità di personale con il profilo di Funzionario di amministrazione, quinto livello professionale. Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, per il Settore professionale di attività degli Appalti e contratti e per le esigenze dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo.

Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it, nella sezione “lavora con noi”, sottosezione “amministrativi a tempo indeterminato” e sul sito dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo, al seguente indirizzo www.iasf-palermo.inaf.it – sezione “Opportunità di lavoro”.